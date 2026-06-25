3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。かわいらしい表現、通気性の良い衣服、そして美しさや心身の癒やしをヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、愛嬌のある言葉、伝統的なアンダーウエア、美や健康をサポートする手法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

お□□
す□□こ
えす□□ぃっく

ヒント：小さな子どもが使う親しみやすい体の部位の表現。蒸し暑い季節に重宝される薄手のリラックスウエア。そして、専門の施設で肌やプロポーションを整えるための施術全般を思い浮かべてみてください。

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正解：てて

正解は「てて」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「てて」を入れると、次のようになります。

おてて
すててこ（ステテコ）
えすててぃっく（エステティック）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、幼い子どもが使用する言葉の表現から、日本の気候に合わせて発展した部屋着、さらには心身を整えるための美容アプローチまでを網羅しました。たった2つの音が重なるだけで、全く異なる世界観が一気につながる、日本語の不思議な広がりを楽しめたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)