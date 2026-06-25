解けたら語彙力上位かも!? 3つの言葉に共通する“ひらがな2文字”を当ててみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、愛嬌のある言葉、伝統的なアンダーウエア、美や健康をサポートする手法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□
す□□こ
えす□□ぃっく
ヒント：小さな子どもが使う親しみやすい体の部位の表現。蒸し暑い季節に重宝される薄手のリラックスウエア。そして、専門の施設で肌やプロポーションを整えるための施術全般を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てて」を入れると、次のようになります。
おてて
すててこ（ステテコ）
えすててぃっく（エステティック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、幼い子どもが使用する言葉の表現から、日本の気候に合わせて発展した部屋着、さらには心身を整えるための美容アプローチまでを網羅しました。たった2つの音が重なるだけで、全く異なる世界観が一気につながる、日本語の不思議な広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、愛嬌のある言葉、伝統的なアンダーウエア、美や健康をサポートする手法という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□
す□□こ
えす□□ぃっく
ヒント：小さな子どもが使う親しみやすい体の部位の表現。蒸し暑い季節に重宝される薄手のリラックスウエア。そして、専門の施設で肌やプロポーションを整えるための施術全般を思い浮かべてみてください。
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正解：てて正解は「てて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てて」を入れると、次のようになります。
おてて
すててこ（ステテコ）
えすててぃっく（エステティック）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、幼い子どもが使用する言葉の表現から、日本の気候に合わせて発展した部屋着、さらには心身を整えるための美容アプローチまでを網羅しました。たった2つの音が重なるだけで、全く異なる世界観が一気につながる、日本語の不思議な広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)