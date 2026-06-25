急増！ 死亡率30％にも上る「マダニ感染症」。住宅街やペットの散歩で感染も？ 身近に潜むリスクと対策法
Q. マダニで死亡リスクもあるという感染症が心配です。野山に行かなければ大丈夫でしょうか？Q. 「マダニに咬まれて死亡リスクもあるという感染症のニュースをよく見かけます。野山に入らなければ大丈夫でしょうか？ 犬の散歩で住宅街のちょっとした草むらを歩くことはありますが、何か注意するべきなのか、気になっています。家にもダニくらいいると思うのですが、全く別のものと考えるべきですか？」
A. マダニは身近な場所にもいる危険なダニです。正しく対策しましょうマダニは「登山者や農作業をする人だけが気を付ければいい」と思っている人も多いかもしれませんが、多くの人が日常生活の中で遭遇する可能性があります。マダニは日本全国に広く分布しており、住宅街の公園や河川敷の草むら、自宅の庭などにも潜んでいます。特に春から秋にかけて活動が活発になるため、野山に行く人に限らず注意が必要です。
質問者の方が「犬の散歩」と書かれていますが、ペット経由のリスクも見落とされがちです。犬や猫の散歩後に、マダニがペットの体に付着して自宅へ持ち込まれるケースは珍しくありません。ペットに触れた際に人にマダニが移ることもあるため、散歩から帰ったらペットの体をくまなく確認することが大切です。マダニは吸血前で3〜8mm程度と小さく、気付かないまま咬まれていることもあります。
マダニは日本紅斑熱・ライム病などを媒介しますが、特に「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」は深刻な感染症です。今年はとりわけ感染者の報告が多く、過去最多と言われた昨年のペースを上回っています。6月23日時点の報道では、国内の感染者数はすでに78人です。
SFTSウイルスを持ったマダニに咬まれてSFTSに感染すると、発熱・消化器症状・神経症状・出血症状などが起こります。重症化すると、死亡率は約6〜30％にものぼる危険な感染症です。恐ろしいのは、現時点で特効薬もワクチンも存在しないという点で、家の中にいるチリダニに咬まれるのとはわけが違います。
インフルエンザなどのほかの感染症と異なり、咬まれてウイルスが体内に入ってしまってからでは、手洗い・うがいなどによる感染対策も効果がありません。「咬まれないこと」が何より重要な予防策になります。
・長袖・長ズボン・手袋などを着用し、肌の露出を減らす
・露出している肌には虫除けスプレーを使用する
・草むらや地面に直接座らない。衣類を地面に置かない
・野山・草むらに入った後はすぐに入浴して新しい服に着替える
・ペットの散歩後にはマダニが付着していないか確認する
・ペットにマダニを発見した場合は、素手で触れずに駆除する
もしマダニに咬まれてしまった場合は、無理に自分で取り除こうとせず、すみやかに医師に相談し、咬まれた事実を伝えることが重要です。マダニが関係する感染症は複数あります。咬まれた後に発熱などの症状が現れた場合は、必ず受診して検査を受けてください。
▼清益 功浩プロフィール
小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤十字社和歌山医療センター、京都医療センターなどを経て、大阪府済生会中津病院にて小児科診療に従事。論文発表・学会報告多数。診察室に留まらず多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インターネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。
(文:清益 功浩（医師）)