「めっちゃ伊東純也」ルー大柴、若い頃の写真が「イケメンすぎる」「色男ですね」と話題に！
俳優でタレントのルー大柴さんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。若い頃のパスポート写真を公開し「伊東純也にしか見えない」「イケメンすぎる」といった声が寄せられています。
【写真】「めっちゃ伊東純也」な若い頃のルー大柴
この投稿には「イケメンすぎる」「色男ですね」「色気があってめちゃくちゃカッコいい」「おいくつくらいの時のものでしょう？」などの声が。また「めっちゃ伊東純也なんだけど」「伊東純也にしか見えない」など、サッカー日本代表の伊東純也選手に似ているという声も見られました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「めっちゃ伊東純也」な若い頃のルー大柴
「色気があってめちゃくちゃカッコいい」大柴さんは、1枚の写真を投稿。現在のパスポートと過去のパスポートを並べています。はっきりとした顔立ちのイケメンです。X上では、若い頃の大柴さんが話題となっています。
現在もイケメンな大柴さん3月19日には、近影も公開していた大柴さん。チェック柄のジャケットを着こなし、ネクタイも締めています。現在の姿もとても格好いいです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)