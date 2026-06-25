「ソフトバンク５−２オリックス」（２５日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクのルーキー・鈴木豪太投手が「１球プロ初勝利」を飾った。

２−２の六回１死満塁で、先発・前田純からバトンを受け継いだ。すると若月への初球のカットボールで注文通りの二ゴロを打たせ、４−６−３の併殺打で完ぺきな火消しを見せた。

味方打線がその裏に庄子の２点打と正木の適時打で３点を勝ち越し。七回表からは勝ちパターンの継投に入りオスナがマウンドへ送られたため、鈴木豪は１球のみで白星がついた。

鈴木豪は「今宮さんから腕を振ってこいと言ってもらえて、まさか１球で終わると思ってなかったけど本当に腕を振って投げました。ゲッツーで、もう何が何だか分からないくらい一瞬の出来事だった」と振り返った。

プロ野球の１球勝利投手は５２人目５３度目。１球勝利がプロ初勝利となったのは史上９人目で、新人に限れば２３年６月１８日の大津（ソフトバンク）以来３人目の珍記録となった。

鈴木豪は大阪商業大からドラフト３位で入団。中継ぎで活躍し、これが１５試合目の登板だった。