日焼け対策もばっちり！写真映え確実な【フェスコーデ】をCHECK♡

予定がある日はとことん気あいを入れて、主役級に盛れていたい！今回は、本田紗来＆北里琉とともに、可愛いうえに日焼け対策もばっちりな「フェスコーデ」をお届けします。色や小物選びにこだわって、写真映えも忘れない♡ 屋外フェスでもおしゃれを楽しめるアイテムをお見逃しなく！

〇〇フェスなら...暗色よりも淡色！日焼け防止はあちこちに

音楽フェス、フードフェスなど、フェスといってもさまざまだけど、共通点は屋外で開催されること！

開けた空間は、日を避ける場所がないから、日焼け対策は万全にするのがマスト。服も日光を集めやすい暗い色は避けて、淡い色を選ぶべし！