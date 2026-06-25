日焼け対策もばっちり！写真映え確実な【フェスコーデ】をCHECK♡
予定がある日はとことん気あいを入れて、主役級に盛れていたい！今回は、本田紗来＆北里琉とともに、可愛いうえに日焼け対策もばっちりな「フェスコーデ」をお届けします。色や小物選びにこだわって、写真映えも忘れない♡ 屋外フェスでもおしゃれを楽しめるアイテムをお見逃しなく！
〇〇フェスなら...暗色よりも淡色！日焼け防止はあちこちに
音楽フェス、フードフェスなど、フェスといってもさまざまだけど、共通点は屋外で開催されること！
開けた空間は、日を避ける場所がないから、日焼け対策は万全にするのがマスト。服も日光を集めやすい暗い色は避けて、淡い色を選ぶべし！
Cordinate 本田紗来＆北里琉のコーデ
〈右・本田紗来のコーデ〉
白レイヤード×シアー素材で完全無欠の涼しげコーデ。
〈左・北里琉のコーデ〉
小物もパンツもビジュ映え満点なハデガーリー♡
〈本田紗来のコーデ〉キャップ 7,700円／SLY、なかに着たタイつきトップス 7,150円／LAGUA GEM（ともにバロックジャパンリミテッド）ワンピース 31,900円、なかに重ねたシフォンベルト 22,550円／ともにMardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）パンツ 8,910円／jouetie バッグ 44,330円／minitmute（HANA SHOWROOM）サンダル 25,300円／ALM.〈北里琉のコーデ〉ニット帽 12,760円／CA4LA サングラス 34,100円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）トップス 9,900円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）パンツ 14,300円／MILKFED.（MILKFED. SHINJUKU）バッグ 18,900円／トゥティエ サンダル 17,600円／SLY（バロックジャパンリミテッド）
Item 【CA4LA】チュールキャップ
UVカット機能つきなのがうれしい♡
Item 【COACH】サングラス
クールにキマるブラウンがしゃれ♡
Item 【kaorinomori】サングラス
クセのあるピンクがコーデのアクセントに。
Cordinate 【kaorinomori】カンカン帽
つばの大きいカンカン帽で日射しを回避。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／小松胡桃 モデル／本田紗来、北里琉（ともに本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来
北里琉