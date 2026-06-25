鹿児島県の限界集落で超元気な94歳女性を発見！15歳の時に事件が…壮絶過去
6月25日（木）放送「ナゼそこ？+【激動人生スゴイ女性SP!限界集落の94歳&電気水道ガスなし山奥の謎屋台】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】鹿児島県の限界集落で超元気な94歳女性を発見！15歳の時に事件が…壮絶過去
鹿児島県の限界集落で秘境人探し！すると、超元気な94歳のスゴイ女性を発見！毎日畑仕事をこなす彼女だが、15歳の時にある理由から自宅が銃撃に遭った壮絶な過去が。
さらに、電気水道ガスなしの山奥で謎のテント屋台を営む79歳の女性にも密着。宮崎や大阪など遠方からも客が殺到するプルプル食感の大人気秘境グルメとは？
屋台を開いた裏には、突然この世を去った最愛の夫の形見をけなげに守り続ける、波瀾万丈の激動人生ドラマが！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
森重樹一（ZIGGY）、カンニング竹山
【番組公式ホームページ】
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鹿児島県の限界集落で秘境人探し！すると、超元気な94歳のスゴイ女性を発見！毎日畑仕事をこなす彼女だが、15歳の時にある理由から自宅が銃撃に遭った壮絶な過去が。
さらに、電気水道ガスなしの山奥で謎のテント屋台を営む79歳の女性にも密着。宮崎や大阪など遠方からも客が殺到するプルプル食感の大人気秘境グルメとは？
屋台を開いた裏には、突然この世を去った最愛の夫の形見をけなげに守り続ける、波瀾万丈の激動人生ドラマが！
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ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
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