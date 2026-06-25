【W杯】スウェーデン戦を前に街から期待の声「3－1で勝って」 “代表グッズ”も売れ行き好調「ゴール決めた選手の商品は品薄に」 アウェーユニはすでに完売！新潟
FIFAワールドカップ。日本は6月26日、スウェーデンとのグループステージ最終戦に臨みます。大一番の戦いを前に、街の盛り上がりは？
【吉田優アナウンサー】
「いよいよ日本の第3戦。街の人の声を聞きました」
【街の人】
「結構、今回は好調かなと思っている。敵も強いと思うので3－1とかで勝ってくれたらうれしい」
【街の人】
「常にテレビがついている職場なので、仕事に身が入らないかも」
【街の人】
「（前回の試合）4－0は興奮した。あすは（試合が）午前8時からだから会社休もうかな」
【街の人】
「（Q.推している選手は？）伊東純也選手。（ケガの選手の）代わりに出ても活躍できるから。でも、皆さんすごい。頑張れ」
県内でも日本代表への期待の声が聞かれる中、新潟市江南区のスポーツ用品店では開幕前の5月末から約800点の日本代表グッズを入荷。
【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】
「ゴールを決めた選手の商品の品薄感が出てきてしまうくらい人気」
中でも特に人気なのが…
【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】
「一番人気は選手の名前入りユニホーム。欠品が多かったが、このタイミングで再入荷した」
タイトなつくりのため、名前入りで3Lサイズ、名前が入っていないものだと7Lサイズまで揃えているといいます。ただ…
【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】
「（Q.完売したものは？）アウェーのユニホーム。途中から問い合わせが増えて一気に完売した」
さらに応援メガホンもすでに完売し、再入荷できない状況に。
しかし、選手の顔写真が大きくのった応援タオルや、バッグなどにつけて普段使いしやすいキーホルダーなど約200種類のグッズをまだ店頭に揃えているといいます。
この日もグッズを求める客の姿が。
【お客】
「伊東選手のユニホームが欲しいと思って来た」
【お客】
「ユニホームとか年度で変わるので見入っちゃう」
【子ども】
「スウェーデン戦は4－0で勝つと思う」
【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】
「引き続き、たくさんのゴールを期待している。団結力がすごいチームだと思うので、県内からもグッズをぜひ一つでも手にとって、応援の力を届けられたらいい」
スウェーデンとの第3戦は日本時間の26日午前8時キックオフです。