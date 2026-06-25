FIFAワールドカップ。日本は6月26日、スウェーデンとのグループステージ最終戦に臨みます。大一番の戦いを前に、街の盛り上がりは？

【吉田優アナウンサー】
「いよいよ日本の第3戦。街の人の声を聞きました」

【街の人】
「結構、今回は好調かなと思っている。敵も強いと思うので3－1とかで勝ってくれたらうれしい」

【街の人】
「常にテレビがついている職場なので、仕事に身が入らないかも」

【街の人】
「（前回の試合）4－0は興奮した。あすは（試合が）午前8時からだから会社休もうかな」

【街の人】
「（Q.推している選手は？）伊東純也選手。（ケガの選手の）代わりに出ても活躍できるから。でも、皆さんすごい。頑張れ」

県内でも日本代表への期待の声が聞かれる中、新潟市江南区のスポーツ用品店では開幕前の5月末から約800点の日本代表グッズを入荷。

【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店　斎藤李紗さん】
「ゴールを決めた選手の商品の品薄感が出てきてしまうくらい人気」

中でも特に人気なのが…

【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店　斎藤李紗さん】
「一番人気は選手の名前入りユニホーム。欠品が多かったが、このタイミングで再入荷した」

タイトなつくりのため、名前入りで3Lサイズ、名前が入っていないものだと7Lサイズまで揃えているといいます。ただ…

【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店　斎藤李紗さん】
「（Q.完売したものは？）アウェーのユニホーム。途中から問い合わせが増えて一気に完売した」

さらに応援メガホンもすでに完売し、再入荷できない状況に。

しかし、選手の顔写真が大きくのった応援タオルや、バッグなどにつけて普段使いしやすいキーホルダーなど約200種類のグッズをまだ店頭に揃えているといいます。

この日もグッズを求める客の姿が。

【お客】
「伊東選手のユニホームが欲しいと思って来た」

【お客】
「ユニホームとか年度で変わるので見入っちゃう」

【子ども】
「スウェーデン戦は4－0で勝つと思う」

【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店　斎藤李紗さん】
「引き続き、たくさんのゴールを期待している。団結力がすごいチームだと思うので、県内からもグッズをぜひ一つでも手にとって、応援の力を届けられたらいい」

スウェーデンとの第3戦は日本時間の26日午前8時キックオフです。