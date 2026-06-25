FIFAワールドカップ。日本は6月26日、スウェーデンとのグループステージ最終戦に臨みます。大一番の戦いを前に、街の盛り上がりは？

【吉田優アナウンサー】

「いよいよ日本の第3戦。街の人の声を聞きました」



【街の人】

「結構、今回は好調かなと思っている。敵も強いと思うので3－1とかで勝ってくれたらうれしい」



【街の人】

「常にテレビがついている職場なので、仕事に身が入らないかも」



【街の人】

「（前回の試合）4－0は興奮した。あすは（試合が）午前8時からだから会社休もうかな」



【街の人】

「（Q.推している選手は？）伊東純也選手。（ケガの選手の）代わりに出ても活躍できるから。でも、皆さんすごい。頑張れ」



県内でも日本代表への期待の声が聞かれる中、新潟市江南区のスポーツ用品店では開幕前の5月末から約800点の日本代表グッズを入荷。



【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】

「ゴールを決めた選手の商品の品薄感が出てきてしまうくらい人気」



中でも特に人気なのが…



【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】

「一番人気は選手の名前入りユニホーム。欠品が多かったが、このタイミングで再入荷した」



タイトなつくりのため、名前入りで3Lサイズ、名前が入っていないものだと7Lサイズまで揃えているといいます。ただ…



【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】

「（Q.完売したものは？）アウェーのユニホーム。途中から問い合わせが増えて一気に完売した」



さらに応援メガホンもすでに完売し、再入荷できない状況に。



しかし、選手の顔写真が大きくのった応援タオルや、バッグなどにつけて普段使いしやすいキーホルダーなど約200種類のグッズをまだ店頭に揃えているといいます。



この日もグッズを求める客の姿が。



【お客】

「伊東選手のユニホームが欲しいと思って来た」



【お客】

「ユニホームとか年度で変わるので見入っちゃう」



【子ども】

「スウェーデン戦は4－0で勝つと思う」



【スーパースポーツゼビオ新潟亀田店 斎藤李紗さん】

「引き続き、たくさんのゴールを期待している。団結力がすごいチームだと思うので、県内からもグッズをぜひ一つでも手にとって、応援の力を届けられたらいい」



スウェーデンとの第3戦は日本時間の26日午前8時キックオフです。