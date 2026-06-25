【レベル４土砂災害危険警報】広島県・三原市、尾道市に発表 22:13時点
気象台は、25日午後10時13分に、レベル４土砂災害危険警報を三原市、尾道市に発表しました。
南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■広島市中区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市東区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市南区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市西区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市安佐南区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市安佐北区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市安芸区
●レベル２土砂災害注意報
■広島市佐伯区
●レベル２土砂災害注意報
■呉市
●レベル４土砂災害危険警報
■竹原市
●レベル２土砂災害注意報
■三原市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■尾道市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■福山市
●レベル２土砂災害注意報
■府中市
●レベル２土砂災害注意報
■三次市
●レベル２土砂災害注意報
■庄原市
●レベル２土砂災害注意報
■大竹市
●レベル２土砂災害注意報
■東広島市
●レベル２土砂災害注意報
■廿日市市
●レベル２土砂災害注意報
■安芸高田市
●レベル２土砂災害注意報
■江田島市
●レベル２土砂災害注意報
■府中町
●レベル２土砂災害注意報
■海田町
●レベル２土砂災害注意報
■熊野町
●レベル２土砂災害注意報
■坂町
●レベル２土砂災害注意報
■安芸太田町
●レベル２土砂災害注意報
■北広島町
●レベル２土砂災害注意報
■大崎上島町
●レベル４土砂災害危険警報
■世羅町
●レベル２土砂災害注意報
■神石高原町
●レベル２土砂災害注意報