【キャバ嬢のカラオケ十八番】「おジャ魔女カーニバル！！」「大阪LOVER」人気曲・高音バラードから意外なアニメ主題歌まで
【モデルプレス＝2026/06/25】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、さき、ひめな、れむにインタビューを実施し、カラオケで歌う十八番について聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿
＜カラオケ十八番：MAHO堂『おジャ魔女カーニバル！！』＞
『おジャ魔女カーニバル！！』のキーが1番合います。
＜カラオケ十八番：中島美嘉『ORION』＆ DREAMS COME TRUE『大阪LOVER』＞
中島美嘉さんの『ORION』やDREAMS COME TRUEさんの『大阪LOVER』をよく歌います！
＜カラオケ十八番：JUJU『やさしさで溢れるように』＞
JUJUさんの『やさしさで溢れるように』です。バラードを歌うことが多く、地声が高いので、高いキーの曲が歌いやすいです！
＜カラオケ十八番：陰陽座『甲賀忍法帖』＞
TVアニメ『バジリスク〜甲賀忍法帖〜』の主題歌になっていた『甲賀忍法帖』です。
（modelpress編集部）
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【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿
◆きほ
＜カラオケ十八番：MAHO堂『おジャ魔女カーニバル！！』＞
『おジャ魔女カーニバル！！』のキーが1番合います。
◆さき
＜カラオケ十八番：中島美嘉『ORION』＆ DREAMS COME TRUE『大阪LOVER』＞
中島美嘉さんの『ORION』やDREAMS COME TRUEさんの『大阪LOVER』をよく歌います！
◆ひめな
＜カラオケ十八番：JUJU『やさしさで溢れるように』＞
JUJUさんの『やさしさで溢れるように』です。バラードを歌うことが多く、地声が高いので、高いキーの曲が歌いやすいです！
◆れむ
＜カラオケ十八番：陰陽座『甲賀忍法帖』＞
TVアニメ『バジリスク〜甲賀忍法帖〜』の主題歌になっていた『甲賀忍法帖』です。
（modelpress編集部）
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