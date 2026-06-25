さきInstagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/25】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、さき、ひめな、れむにインタビューを実施し、カラオケで歌う十八番について聞いた。

【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿

◆きほ


＜カラオケ十八番：MAHO堂『おジャ魔女カーニバル！！』＞

『おジャ魔女カーニバル！！』のキーが1番合います。

◆さき


＜カラオケ十八番：中島美嘉『ORION』＆ DREAMS COME TRUE『大阪LOVER』＞

中島美嘉さんの『ORION』やDREAMS COME TRUEさんの『大阪LOVER』をよく歌います！

◆ひめな


＜カラオケ十八番：JUJU『やさしさで溢れるように』＞

JUJUさんの『やさしさで溢れるように』です。バラードを歌うことが多く、地声が高いので、高いキーの曲が歌いやすいです！

◆れむ


＜カラオケ十八番：陰陽座『甲賀忍法帖』＞

TVアニメ『バジリスク〜甲賀忍法帖〜』の主題歌になっていた『甲賀忍法帖』です。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】