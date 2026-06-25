EBiDANグループ・Lienel、先輩からのサプライズメッセージ 人気占い師による運勢ランキングも発表【メジャーデビュー記念イベント】
【モデルプレス＝2026/06/25】EBiDANの6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が25日、東京・国際フォーラムにて「Lienel メジャーデビューシングル『メロ・コレクション』発売記念スペシャルパフォーマンスイベント」を開催。4曲パフォーマンスしたほか、EBiDANの先輩グループからのサプライズメッセージや占い順位発表などが行われた。
【写真】M!LKの弟分、大谷翔平選手に例えられたメンバー
イベントは、氣志團の綾小路翔が提供した「羅武が如く〜恋の風林火山〜」で華やかに幕を開けた。キャッチーな歌声と一糸乱れぬダンスで会場の視線を釘付けにし、続く「Sweet Sweet Sweet LOVE」で観客をさらに虜にしていく。
本イベントは、当初3日に開催予定だったリリイベの振替公演。待ちわびたファンを前に、高岡ミロは「メジャーデビューするからにはより一層頑張らなきゃなと思って、今日まで走ってきましたけれども、こうして無事にツアーも終わりまして、本当にLien（ファンネーム）の皆さんあっての今日の僕たちだと思ってますので、メジャーデビューがゴールではなくて、引き続き皆さんと共に走っていけたらなと思います」と真摯に語った。近藤駿太も「（日程は）ちょっとズレてはしまったんですけど、こうやってメジャーデビュー無事できて、このリリースイベントもできて、本当にすごく嬉しいです。これからメジャーデビューでどんどんどんどん有名になっていくと思うんで、ついてきてもらえたらなと思います」と力強く未来への決意を口にした。
イベント中盤には、EBiDANの先輩グループである原因は自分にある。とONE N' ONLYからサプライズのビデオメッセージが届き、会場は大きな歓声に包まれた。
原因は自分にある。のメンバーは、グループ名にちなんだ“リエネル”での「あいうえお作文」に挑戦。吉澤要人が「（リ）Lienのみんなと一緒に」、武藤潤が「（エ）エネルギッシュに」、小泉光咲が「（ネ）ねちっこくもがいて」と繋ぎ、最後は大倉空人が「（ル）ルビーのように輝いて」と見事に締めくくり、先輩らしいユーモアと愛で会場を沸かせた。
原因は自分にある。Lienelと同じユニバーサルミュージックに所属するONE N’ ONLYは、コールアンドレスポンスで会場のボルテージを引き上げ、「ともに頑張っていけたら」と熱いエールを送った。さらに、楽曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔が所属する氣志團からも、彼らの門出を祝う応援メッセージが寄せられ、豪華なサプライズの連続にメンバーも感激の表情を浮かべた。
後半には、人気琉球風水師・シウマ氏による「携帯電話下4桁合計数字占い」のコーナーが実施された。シウマ氏が「運気自体全員高いです」と太鼓判を押すなか、ランキングは5位の森田璃空から順に発表。4位に近藤駿太、3位に高岡ミロ、2位に武田創世と続き、栄えある1位には芳賀柊斗、そして最下位には最年少の高桑真之が名を連ねた。
見事1位に輝いた芳賀は「人間的魅力あふれるカリスマ性」があると絶賛され、シウマ氏から「分かりやすく人で当てはめると大谷翔平選手」と補足される一幕も。さらに運気を上げるラッキーナンバーとして“17”が提示され、大谷選手の背番号を待ち受けにすることを勧められた。
一方、最下位となってしまった高桑には、開運スペシャルドリンク（オレンジジュース）を飲んで「とびっきりメロイ（メロメロにさせる）一言」を放つという罰ゲームが。高桑の希望により、先にセリフを言うことになり、「君の瞳に乾杯」と大人びた一言を炸裂させると、会場からは歓声が起こった。
熱気冷めやらぬなか、いよいよ不器用で等身大の恋心を描いたメジャーデビューシングルの表題曲「メロ・コレクション」を披露し、6人それぞれの個性が光る“メロ”を体現。ラストは特設ホームページで集めたファンからの愛あるメッセージがスクリーンに映し出されるなか、寄り添うように「Connected」を歌い上げ、Lienとの強い絆を再確認するステージで締めくくった。（modelpress編集部）
M01.羅武が如く〜恋の風林火山〜
M02.Sweet Sweet Sweet LOVE
M03.メロ・コレクション
M04.Connected
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◆Lienel、メジャーデビュー記念イベント振替公演開催
イベントは、氣志團の綾小路翔が提供した「羅武が如く〜恋の風林火山〜」で華やかに幕を開けた。キャッチーな歌声と一糸乱れぬダンスで会場の視線を釘付けにし、続く「Sweet Sweet Sweet LOVE」で観客をさらに虜にしていく。
本イベントは、当初3日に開催予定だったリリイベの振替公演。待ちわびたファンを前に、高岡ミロは「メジャーデビューするからにはより一層頑張らなきゃなと思って、今日まで走ってきましたけれども、こうして無事にツアーも終わりまして、本当にLien（ファンネーム）の皆さんあっての今日の僕たちだと思ってますので、メジャーデビューがゴールではなくて、引き続き皆さんと共に走っていけたらなと思います」と真摯に語った。近藤駿太も「（日程は）ちょっとズレてはしまったんですけど、こうやってメジャーデビュー無事できて、このリリースイベントもできて、本当にすごく嬉しいです。これからメジャーデビューでどんどんどんどん有名になっていくと思うんで、ついてきてもらえたらなと思います」と力強く未来への決意を口にした。
◆Lienel、EBiDAN先輩ら3組からサプライズメッセージ
イベント中盤には、EBiDANの先輩グループである原因は自分にある。とONE N' ONLYからサプライズのビデオメッセージが届き、会場は大きな歓声に包まれた。
原因は自分にある。のメンバーは、グループ名にちなんだ“リエネル”での「あいうえお作文」に挑戦。吉澤要人が「（リ）Lienのみんなと一緒に」、武藤潤が「（エ）エネルギッシュに」、小泉光咲が「（ネ）ねちっこくもがいて」と繋ぎ、最後は大倉空人が「（ル）ルビーのように輝いて」と見事に締めくくり、先輩らしいユーモアと愛で会場を沸かせた。
原因は自分にある。Lienelと同じユニバーサルミュージックに所属するONE N’ ONLYは、コールアンドレスポンスで会場のボルテージを引き上げ、「ともに頑張っていけたら」と熱いエールを送った。さらに、楽曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔が所属する氣志團からも、彼らの門出を祝う応援メッセージが寄せられ、豪華なサプライズの連続にメンバーも感激の表情を浮かべた。
◆Lienel、占いランキング結果は？
後半には、人気琉球風水師・シウマ氏による「携帯電話下4桁合計数字占い」のコーナーが実施された。シウマ氏が「運気自体全員高いです」と太鼓判を押すなか、ランキングは5位の森田璃空から順に発表。4位に近藤駿太、3位に高岡ミロ、2位に武田創世と続き、栄えある1位には芳賀柊斗、そして最下位には最年少の高桑真之が名を連ねた。
見事1位に輝いた芳賀は「人間的魅力あふれるカリスマ性」があると絶賛され、シウマ氏から「分かりやすく人で当てはめると大谷翔平選手」と補足される一幕も。さらに運気を上げるラッキーナンバーとして“17”が提示され、大谷選手の背番号を待ち受けにすることを勧められた。
一方、最下位となってしまった高桑には、開運スペシャルドリンク（オレンジジュース）を飲んで「とびっきりメロイ（メロメロにさせる）一言」を放つという罰ゲームが。高桑の希望により、先にセリフを言うことになり、「君の瞳に乾杯」と大人びた一言を炸裂させると、会場からは歓声が起こった。
熱気冷めやらぬなか、いよいよ不器用で等身大の恋心を描いたメジャーデビューシングルの表題曲「メロ・コレクション」を披露し、6人それぞれの個性が光る“メロ”を体現。ラストは特設ホームページで集めたファンからの愛あるメッセージがスクリーンに映し出されるなか、寄り添うように「Connected」を歌い上げ、Lienとの強い絆を再確認するステージで締めくくった。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M01.羅武が如く〜恋の風林火山〜
M02.Sweet Sweet Sweet LOVE
M03.メロ・コレクション
M04.Connected
【Not Sponsored 記事】