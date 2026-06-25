２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２５日までに自身のインスタグラムを更新。北中米Ｗ杯の日本戦観戦のため、スウェーデン戦が行われる米・ダラスに到着したことを報告した。

「サッカーワールドカップ ２０２６」と書き出し「第３戦（日本の国旗の絵文字）ｖｓ（スウェーデンの国旗の絵文字）を応援しにダラスへ来ています」と報告。「今日は現地に駆けつけたサポーターの皆さんから応援の極意を学び、明日の試合へ向けて準備万端です」と日本代表ユニホームを着用した街中でのショットや、サメが口を大きく開けた一癖あるデザインのリュックを背負ってアイスクリームを食べるショットなどをアップし「全力応援 がんばれ日本」とエールを送った。

この投稿には「楽しそうな成美ちゃんみれて嬉しいです ユニめちゃくちゃにあってます」「現地で応援、いいなぁ〜！」「外国語ペラペラだから楽しいだろうなぁ〜」「勝利の女神なるちゃん」「宇宙一のパワーを日本代表チームに注入して下さい」「元気玉がきた−！！」などのコメントが寄せられている。