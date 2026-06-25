◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第1日（2026年6月25日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

午後スタートの神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が、台風の影響で時折強い雨が降る中、4アンダーの68で回って首位に1打差の3位でホールアウトした。

「思っていた以上に雨が強くなったことが何回かあって、耐える時間が長かったんですけど、集中力を切らさずにできたんじゃないかと思います」

刺激になったのが、午前スタートの組で69とスコアをまとめた菅沼菜々の存在だった。「菜々ちゃんも伸ばしていたので、頑張んないとなっていう風には思いながらやっていました」

4歳上の菅沼とは普段から仲が良く「（いろいろと）相談にも乗ってもらって、かわいがってもらっています」という姉妹のような関係。「（予選ラウンドで）なかなか同じ組にしてもらえなくて」と一緒にプレーする機会は少なかったが、前週のニチレイ・レディースの2日目に「2年半ぶりに」同組でラウンド。久しぶりに菅沼のプレーを間近で見て、感じるものがあったという。

「自信の表れが感じられるゴルフをしていました。運がない場面もあったんですが、それでもしっかりスコアを伸ばしてくる姿を見て、今日も伸ばしていて、これは行くなと思っていました」と気合を入れなおしてスコアを伸ばした。

最終的に菅沼を一打上回る成績でフィニッシュし「初日に一緒じゃないなら自力で並ぶしかないと。一緒に回るにはまずは、スタートダッシュが大事かなと思っていました。それがモチベーションになりました」とうなずいた。

昨季はSky・RKBレディースと住友生命レディース東海の2勝をマークしたが、今季はダイキン・オーキッド・レディースとリゾートトラスト・レディースの4位が最高で優勝はまだない。

「順位に関しては私が結果を出しても、他の選手が良いスコアを出して上回ったら優勝はできないし、トップ10にも入れない。そこに関してはあまり意識する余裕がちょっとない現状ではあるんですが、悪くない感覚はずっと続いています。最終的には運だと思いますので、そのタイミングをしっかり待ちたいと思います」

今週は菅沼の存在を意識しながら、チャンスが巡ってくるのを静かに待つ構えだ。