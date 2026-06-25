すべての企業や店舗などが、働く人に支払わなくてはならない最低限の時給＝最低賃金。2026年度の最低賃金の改定に向けた議論が始まるのを前に、労働組合が最低賃金を「全国一律1700円以上」に引き上げるよう訴えました。

25日、全国労働組合総連合（全労連）は会見を開き、賃金の地域間格差を解消する必要があるとして「全国一律1700円以上」に引き上げるよう訴えました。

2025年度の最低賃金の全国平均は1121円で、引き上げ額は66円と過去最高となりましたが、全労連は、物価高騰が続く中で「労働者の生活改善が実感できる水準となっていない」と訴えました。

会見に参加した郵便業で時給制の契約社員として働く男性（59）は、正規と非正規の従業員の給与格差の是正を求めるとともに、高校生の子どもにかかる教育費が高く、現在の時給では生活に余裕がない、賃金の大幅な底上げが必要だと話しました。

また、会見に同席した秋田県労連は、2025年度の最低賃金改定の際、秋田県で改定額を適用する発効日が大幅に遅れたため、本来得られたはずの収入より少なくなったなど県民に影響が出たと話しました。

最低賃金をめぐっては、政府が2020年代に最低賃金の全国平均を1500円に引き上げるという目標を掲げています。しかし、全労連の黒澤幸一事務局長は「高市政権になってから言葉にしなくなっている」と指摘し、政府は目標達成に向けて取り組むべきだと訴えています。