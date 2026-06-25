日経225先物：25日22時＝60円高、7万2630円
25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円高の7万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては263.66円高。出来高は3975枚となっている。
TOPIX先物期近は4034ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72630 +60 3975
日経225mini 72625 +65 66495
TOPIX先物 4034 +8.5 4593
JPX日経400先物 36650 +95 189
グロース指数先物 685 +1 239
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4034ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72630 +60 3975
日経225mini 72625 +65 66495
TOPIX先物 4034 +8.5 4593
JPX日経400先物 36650 +95 189
グロース指数先物 685 +1 239
東証REIT指数先物 売買不成立
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