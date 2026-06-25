　25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円高の7万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては263.66円高。出来高は3975枚となっている。

　TOPIX先物期近は4034ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72630　　　　　 +60　　　　3975
日経225mini 　　　　　　 72625　　　　　 +65　　　 66495
TOPIX先物 　　　　　　　　4034　　　　　+8.5　　　　4593
JPX日経400先物　　　　　 36650　　　　　 +95　　　　 189
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　+1　　　　 239
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース