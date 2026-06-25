Ｂ’ｚ、ダブル台風接近も２７日公演は予定通り開催の方向　ひろゆき氏プロデュースの音楽フェス、能登復興支援イベントは中止

ロックバンド・Ｂ’ｚが２５日、オフィシャルサイトを更新し、接近中の台風７、８号の影響が懸念される２７日のＫアリーナ横浜公演について「現在、公演は予定通り開催する方向で調整を進めております」と発表した。

「ただし、当日の天候や交通機関の状況によっては、ご来場予定の皆様の安全を考慮し、開場時間やグッズ販売開始時刻の変更等が発生する可能性がございます」とし、今後の状況については２６日午前１０時頃を目安に、オフィシャルサイトで案内するという。２８日の公演は通常通り開催予定。

一方、”ひろゆき”こと実業家の西村博之氏が総合プロデュースし、２７、２８日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定だった音楽フェス「ＵＰ―Ｔ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＨＥＲＯ ＳＯＮＩＣ ２０２６」が、台風７、８号の接近に伴い開催を中止すると２５日、公式サイトで発表された。

フェスにはＡＫＢ４８、ＳＫＥ４８、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ、ロージークロニクル、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮら女性アイドルグループが集結する予定だった。

そのほか、アーティストのキャンドル・ジュン氏が代表理事を務める一般社団法人ＬＯＶＥ ＦＯＲ ＮＩＰＰＯＮの主催で、２７、２８日に東京・代々木公園イベント広場で開催予定だった能登復興支援イベント「ＬＯＶＥ ＦＯＲ ＮＯＴＯ Ｓｏｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ」が台風７号の接近を受け開催中止となった。２５日に公式サイトで発表された。