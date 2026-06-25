モデルの益若つばさ（40）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。過去に自身がデザインを担当したアパレルブランド「EATME」について言及した。

益若は昨今の「EATME」のデザインがが“「EATME」らしさ”を失っていると主張するユーザーの投稿を引用し「今でも『つばさちゃんが作ってた時のEATME好き』って声沢山届くよ」と反応。「ありがとうね」と感謝を伝えた。

「立ち上げ当時は偉いおじさん達に『そんなブランドは売れない。量産的な服を作りなさい』って否定され続けてきた」と明かして「数年後結果出せて、誰かの記憶に今でも残れて嬉しい、、！」と回想。「量産も安くていいけど、唯一無二な数年後も宝物の勝負服が欲しいんよね。私たちは」と洋服に対する熱意をつづった。

「とはいえ、今は今で良さがあるわけで、この時代だからできたことだと思うから、現在のEATMEも『今の時代』を表してるんだと思うしそれぞれの可愛さがあるよね」と補足。「お洋服って面白い」と添えた。

ファンからは「今も昔もかっこいい生き方をしてるつーちゃんを尊敬してます！」「EATMEの服は本当に特別で、1着1着に魂がこもってる感じがします」「EATMEのお洋服来てライブ行ってました。今でも世界観忘れられないです」「今でもこの頃に買ったお洋服大事に着てます」「ほんとにそう。だって今でも初期のころから少しずつ買い集めた服たちは宝物のようにクローゼットにしまって、季節になると時々着てお出かけするのは特別な気持ちになるもん」など共感の声が寄せられた。