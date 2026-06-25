アイドルグループ「BNSI（ボンサイ）」が24日、東京・青山RizMで定期公演「delete noises Vol. 1」を開催した。最新シングル「揺らめきの果てへ」の他、全11曲とダンス・パフォーマンスを披露した。

BNSIは、”delete noises” −この世界に引き算を−をコア思想に掲げ、活動を通じて、周囲の目や様々飛び交う情報、自分自身を苦しめる不安や迷いなど、世に蔓延るノイズを引き算し、本当に大事なモノだけを握りしめ、今という煌びやかな一瞬を生きられる世界を目指す女性7人組で、昨年9月にデビュー。本公演は6月、7月、10月に開催する定期公演の第1弾で、チケットは完売。18日に発売した新曲「揺らめきの果てへ」で開幕し、新衣装も初お披露目した。続く「Against Higher」、「六等星」、「偶然の奇跡」でカラフルなサイリウムで染まった会場のボルテージは最高潮に。ダンスブレイクでは、デビュー1年足らずとは思えない堂々としたソロ・パフォーマンスで観客を魅了した。

シングル曲「僕らの瞬き」、「春に願いを」では、透き通った伸びやかなボーカルと息の合ったパフォーマンスが際立ち、ラストはポップな未発表曲を披露。7月8日に5作目のデジタルシングル「夢、花、君と」を発売することを発表し、第1弾定期公演を締めくくった。

「夢、花、君と」は、4ヶ月連続配信リリースの第2弾。8月、9月にもシングルが続き、9月15日にはグループにとって初となるパッケージアルバムも発売決定。各地でのイベントにも続々出演し、進み続けるBISIに期待が集まる。