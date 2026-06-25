スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「高木豊のセカンドチャンネル」を更新。サッカー北中米Ｗ杯について触れた。

Ｗ杯の話題から、日本代表の選手はほとんどが海外のクラブチームに所属しており、日本サッカー自体のレベルがあがっているという話に。これに対し高木は「だからね、大谷が憧れるのをやめましょうって言ったじゃん、（ＷＢＣ）決勝の前に。あれがわかるような気がするよ。海外の選手ばっかりだからさ、もう対戦してるから。だから憧れもへったくれもないんだよね。勝負に入ってんだよね」と話した。

さらにここまでのＭＶＰを聞かれると「うーん…鎌田（大地）かな。やっぱ中盤でしっかり操ってるっていうか。なんかこう動かしているというかチームを。そんな感じもするし」と回答。

続けて「あとやっぱこう伊東（純也）が入ってから、１戦目流れが変わったよね。だから伊東もすごくいいなと思ってて。でも１試合目だとやっぱ堂安と久保やな。やっぱ（相手に）全く仕事させなかったというのがさ」とも語った。

高木氏の３人の息子はプロサッカー選手として活躍中。長男・俊幸が東京ユナイテッドＦＣ、次男・善朗がタイ・リーグ１・ＢＧパトゥム・ユナイテッドFC、三男・大輔がＦＣ琉球でそれぞれプレーしている。