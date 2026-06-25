群馬県高崎市で28歳の女性が殺害された事件。埼玉県深谷市で女性の車で事故を起こし、死亡した男が事件後に自宅に立ち寄っていたことが新たにわかりました。

この事件はきのう未明、高崎市の駐車場で、飲食店経営の吉田千夏さん（28）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡したものです。

警察は、事件現場で吉田さんと一緒にいたとみられる男の行方を追っていましたが、その後、埼玉県深谷市で吉田さんの乗用車が事故を起こしているのが見つかり、運転していた34歳の会社員の男が死亡しました。

その後の捜査関係者への取材で、この男が事件後、群馬県玉村町の自宅に立ち寄っていたことが新たにわかりました。立ち寄った理由は明らかになっていませんが、男の自宅のドアノブには血のような痕も見つかったということです。

また、警察は司法解剖の結果、吉田さんの死因が首を刃物で刺されたことによる出血性ショックだと明らかにしました。

吉田さんが発見された際、近くには血の付いた刃渡り十数センチのナイフが落ちていて、首とあごに1か所ずつ、刺し傷があったということです。

警察は殺人事件として、スマホの解析を進めるとともに、関係者から話を聞くなどして、事件のいきさつを調べています。