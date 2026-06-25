【再販】平成レトロ風でかわいい！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ベネリックの「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・シナモロール
・コロコロクリリン
・ウサハナ
・マイメロディ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」が見逃せない！
ベネリックから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
どこか懐かしい！小物も入る便利な平成レトロ風チャーム本アイテムは、昔懐かしい「ローラー付き消しゴム」をモチーフにしたユニークなチャームです。サンリオの人気キャラクターたちがデザインされたかわいらしい仕上がりになっています。デザイン性だけでなく、実際に小物を中に入れて持ち運ぶこともできる実用的な仕様です。2026年1月に発売された人気商品の待望の再販となっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ローラー付き消しゴム風キーホルダー
▼メーカー
ベネリック
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・シナモロール
・コロコロクリリン
・ウサハナ
・マイメロディ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)