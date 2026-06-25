¡Ú2026Ç¯6·î¡Û1000Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÍøÂ©¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯6·î18Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡SBJ¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.35¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Äê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¤ÈÂç¸ýÄê´üÍÂ¶â¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê2026Ç¯5·î13Æü¤ËÊç½¸³«»Ï¡Ë¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢§¢Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§1.30¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.33¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¡£
¢§£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£
¢§¤½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â1Ç¯¤â¤Î ²Æ¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î3Æü¡Á8·î30Æü¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¼êÂ³¤´°Î»Ê¬¡£¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢§¥³ÚÅ·¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£Äê´üÍÂ¶âÀÑÎ©¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸µÍø¼«Æ°·ÑÂ³¡×¡Ö¸µ¶â¼«Æ°·ÑÂ³¡×¤Ë¤è¤ëÍÂ¤±Æþ¤ì¤âÂÐ¾Ý¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î8Æü¡Á7·î31Æü¡£
¢§¦ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§§SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.40¡ó¤È¤Ê¤ë¡Ê2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¶âÍø¥¢¥Ã¥×¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ï30Ëü±ß°Ê¾å¡£Å¹Æ¬·ÐÍ³¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·îÌÜ¤Î·îËö23»þ¤Þ¤Ç¡£
¢¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¸ÂÄê ±ß²ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.50¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§2Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¶âÍøÅ¬ÍÑ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Ç¡¢ÍÂÆþÀè¤Ï¡Ö¿··¿Äê´üÍÂ¶â¥°¥Ã¥É¥»¥ì¥¯¥È¡Ê¸ÇÄê·¿¡Ë¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤ä¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤âÍøÍÑ²Ä¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¸ÂÄê¡£¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.50¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§2Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤Ë¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤éÍâ¡¹·îËöÆü¤Þ¤Ç¡£1Ç¯Ëþ´ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÍøÇ¯1.40¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯6·î18Æü»þÅÀ¡Ë¡£
1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô7¤Ä1000Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¶ä¹Ô¤ÈÄê´üÍÂ¶â¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¶âÍø¤Î¹â¤¤½ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.35¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Äê´üÍÂ¶â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¤ÈÂç¸ýÄê´üÍÂ¶â¤Ç¡¢Êç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê2026Ç¯5·î13Æü¤ËÊç½¸³«»Ï¡Ë¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢§¢Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§1.30¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.33¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¡£
¢§£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡Á8·î31Æü¡£
¢§¤½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â1Ç¯¤â¤Î ²Æ¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î3Æü¡Á8·î30Æü¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¼êÂ³¤´°Î»Ê¬¡£¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ê¤·¡£
¢§¥³ÚÅ·¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£Äê´üÍÂ¶âÀÑÎ©¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸µÍø¼«Æ°·ÑÂ³¡×¡Ö¸µ¶â¼«Æ°·ÑÂ³¡×¤Ë¤è¤ëÍÂ¤±Æþ¤ì¤âÂÐ¾Ý¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î8Æü¡Á7·î31Æü¡£
¢§¦ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§§SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.40¡ó¤È¤Ê¤ë¡Ê2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¶âÍø¥¢¥Ã¥×¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ï30Ëü±ß°Ê¾å¡£Å¹Æ¬·ÐÍ³¤Ï500Ëü±ß°Ê¾å¡£ÍÂÆþ´ü¸Â¤Ï¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·îÌÜ¤Î·îËö23»þ¤Þ¤Ç¡£
2Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÍø¥¢¥Ã¥×¡ª¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÍÂÆþ´ü´Ö2Ç¯¤Î¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¸ÂÄê ±ß²ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.50¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§2Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¶âÍøÅ¬ÍÑ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Ç¡¢ÍÂÆþÀè¤Ï¡Ö¿··¿Äê´üÍÂ¶â¥°¥Ã¥É¥»¥ì¥¯¥È¡Ê¸ÇÄê·¿¡Ë¡×¡£¤¹¤Ç¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤ä¡¢Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤âÍøÍÑ²Ä¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¸ÂÄê¡£¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.50¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§2Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤Ë¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤éÍâ¡¹·îËöÆü¤Þ¤Ç¡£1Ç¯Ëþ´ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¶âÍøÇ¯1.40¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ï¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ê¤É°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¤Î¾å¸Â¤Ï1¶âÍ»µ¡´ØÅö¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.35¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍøÇ¯1.35¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç13Ëü5000±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç10Ëü7575±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)