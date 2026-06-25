「本当に親子に見える」藤木直人、STARTOアイドルとの再共演ショットに反響！ 「泣ける」「似てますね」
俳優・藤木直人さんのスタッフが運営する公式X（旧Twitter）アカウントは6月25日、投稿を更新。藤木さんとなにわ男子・道枝駿佑さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤木直人＆道枝駿佑のツーショット
ファンからは「まさかの再共演」「え、え、え、2ショあるじゃん…！」「並ぶと似てますね」「本当に親子に見える」「『エモい』とはまさにこのこと」「なんか泣ける」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】藤木直人＆道枝駿佑のツーショット
「『エモい』とはまさにこのこと」同アカウントは「映画『#うるわしの宵の月』に藤木直人の出演が決定しました！」と告知。続けて「主演の #道枝駿佑 さんとは日本テレビ『母になる』で親子を演じて以来、約9年ぶりの共演」と伝え、藤木さんと道枝さんのツーショットを公開しました。2人は満面の笑みで並び、とてもうれしそうです。
「それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）」映画『うるわしの宵の月』の公式Xアカウントは同日、滝口誠一役での出演が決定した藤木さんのコメントを紹介。「道枝駿佑くんとは『母になる』という9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです」と、道枝さんとの再共演についても言及しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)