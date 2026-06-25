記録的な大雨が残した爪痕

去年8月。熊本県内各地を記録的な大雨が襲い、甚大な被害が出ました。

【写真を見る】「他の人には経験してほしくない」避難わずか4分後に土砂にのまれた夫 それでも前に…残された家族の今 ＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞

記者「緑川は水量がかなり多くなっていて、水位も橋に届きそうな高さです」

今年6月9日現在で、この豪雨での死者は、関連死を含めて6人、そして、いまも1人の男性の行方が分かっていません。

熊本市東区の森下尚治さん（行方不明当時63）です。

家族は、今も帰りを待ち続けています。

車ごと川へ…「早く戻って」

森下さんの長女・志穂さん（当時22）「どんな形でもいいので、早く戻ってきてもらえたら」

仕事帰りだった森下さんは去年8月11日の未明、熊本市北区貢町で車ごと井芹川に流されたと見られています。

記者「井芹川で引き上げ作業が行われています。車の屋根部分とみられるところが引き上げられています」※去年8月13日

川から森下さんの軽乗用車が発見されましたが、今も本人は見つかっていません。

「なぜ家族が」怒りの果てに

森下さんの長女・志穂さん（23）は、今年6月、RKK熊本放送の取材に心境の変化を語りました。

長女・志穂さん（23）「戻ってきてほしい気持ちは今も変わりませんが、徐々に『前に進んでいきたい』という気持ちが強くなってきました。当時は『なぜ自分の家族がこんな目に遭わないといけないのか』というぶつけようのない怒りや悔しさがありましたが、今は、残った家族でどのようにして幸せに暮らしていくかを考えています」



同じく、去年8月11日の未明、熊本県甲佐町で土砂崩れに巻き込まれて亡くなった男性がいます。その妻が、「つらい思いをする人を少しでも減らせるなら」と取材に応じました。

「つらい思い 繰り返さないで」遺族の願い

記者「甲佐町の一家4人が土砂崩れに巻き込まれた現場です。そのうち50代の男性が死亡しました」※当時のリポート

甲佐町の塗装業、増田佳明さん（当時57）は去年8月11日の未明、土砂にのみこまれ死亡しました。

「他に逃げる場所がなかった」

4人家族だった増田さんは当時、自宅周辺の水位が上がり始めたため、妻の安理沙さん（33）と子ども達を車で少し高い場所へと避難させていました。

妻・安理沙さん（33）「今思えば、山の方から泥水が流れて来ていたので、それが土砂崩れの前兆だったのかもしれません。でも周囲の水位はどんどん上がっていたし、他に逃げる場所がありませんでした」

家族を避難させて…わずか4分後

増田さんは仕事で使う車を移動させたり、周辺の様子を確認したりしていたといいます。

土砂に巻き込まれたのは、家族を避難させてからわずか4分後でした。

妻・安理沙さん「車の中にいたら助かっていたかもしれないけど、家族のために動いてくれる人だったので、『車の中にいるように』と伝えても、きっとそうはしていなかったと思います」

最期にかけてくれた言葉

「子どもたちが濡れるけん、窓閉めなっせ」

これが、増田さんの最期の言葉でした。

当時の状況について、現場近くに住む人はこう語ります。

現場近くに住む人「雨はもうひどいなんてもんじゃなかった。まさか土砂が落ちてくるとは、滑ってくるとは思ってなかった。私は家の中で縮こまっていた。怖くて…」

子どもは無傷…助かった「奇跡」

一方、安理沙さんたちも車ごと土砂に巻き込まれていました。

妻・安理沙さん「私は肋骨が3本折れましたが、子ども達はほぼ無傷。助かっただけでも奇跡的な状況でした。佳明さんが助けてくれたと思っています」

夫が好きだったモミジの木

あの日から10か月。

記者「土砂崩れが起きた現場です。土砂に巻き込まれた住宅はなくなっていますが、現在も斜面では補強工事が続いています」

夫が亡くなった後、安理沙さんは美里町に1本の木を植えました。

妻・安理沙さん「佳明さんが好きだったモミジの木です。真っ赤になるモミジを植えたいと生前に話していたので」

木の周りは、いつもきれいに手入れされています。

『人のために』と優しい人だった

手入れをしているのは、増田さんと親交があった桑島誠也さん（74）です。

桑島誠也さん「『人のために』『周りのために』という優しい人だなと感じていたから。なるべくきれいに、できる限りはしてあげたい」

安理沙さんは今、多くの人に伝えたい思いを託してくれました。

毎日をしっかり生きてほしい

妻・安理沙さん「目の前で、一瞬で大切な人がいなくなる悲しみ。そのつらい思いを他の人には経験してほしくない。命を残すために最善の行動をとって、毎日をしっかり生きてほしい」

そして、亡き夫へのメッセージです。

妻・安理沙さん「子ども達はとても元気で、下の子は佳明さんそっくりになってきたよ。跡を継いだ仕事も順調です。佳明さんの仲間たちに支えてもらいながら、これからも子ども達のために頑張ります」