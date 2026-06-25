熊本に甚大な被害をもたらした去年8月の大雨。あの時、どんなことが起きていたのか、世界有数の実験施設で再現し、水害の脅威を体験しました。

【写真を見る】【万が一のその時を実験】熊本を襲った「1時間120ミリ」の豪雨―― 激流となる地下階段、浸水45cmで開かない車のドア ＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞

あの豪雨の脅威を再現

京都府にある、京都大学の防災研究所「宇治川オープンラボラトリー」を訪ねました。

このラボラトリーは、様々な災害についての実験や研究を行う世界でも有数の実験施設です。

去年8月のあの日、熊本で何が起きていたのか、この場所で当時の状況を再現します。

観測史上1位の強烈な雨

去年8月11日、熊本県内に線状降水帯が発生し、大雨特別警報が発表されました。

785戸の住宅が被害を受けた上天草市の最大1時間雨量は123ミリで、この観測点での史上最多雨量となりました。

熊本市の下通りアーケードでは、足首の高さまで水に浸かりました。

「1時間に120ミリの雨」とは？

こちらの施設では、天井のノズルから水を出すことで大雨を再現できます。

記者「あの日、熊本で降った、1時間に120ミリの雨です。雨がすごく大きな音を立てて傘に打ちつけてきます。雨が勢いよく傘に当たるので、傘が揺れるくらいです。かなり音に恐怖を感じるのですが、自分が助けを求めても、それが周りに聞こえないだろうと感じます」

――この雨量にはどんな危険が？

京都大学防災研究所 川池健司教授「120ミリが1時間に降っていると、どこで災害が起きてもおかしくない雨になる」

熊本地方気象台では、1時間あたり120ミリの雨が降るという予想は、これまでほとんど出したことがなく、あの日も、夕方時点の予想は50ミリでした。それをはるかに上回る雨だったことが分かります。

京都大学防災研究所 川池健司教授「そのくらいの強い雨が降る回数や観測する頻度は、年々上がっています。そういう傾向は、観測記録からも明らかに読み取れます」

地下へ押し寄せる水 水没した階段

去年の豪雨では、雨水が地下へと続く階段に流れ込み、水没した階段もありました。

地下空間の浸水による人的被害はありませんでしたが、店や商品などは水に浸かりました。

仮に営業時間中で客がいた場合、どのような危険があるのでしょうか。

――この大きな階段ではどんな実験ができる？

京都大学防災研究所 川池健司教授「これは地上と地下をつなぐ階段を想定していて、地上で氾濫が起きた場合、その水が階段を伝って地下空間に流れ込んでくる。この階段を上るのがどのぐらい大変なのか、実際に水を流して体験することができる装置」

実際に階段を上ってみたところ・・・

記者「下が真っ白で、次の段がどこにあるか分からないので、すごく怖いし、一段進むのにもかなり時間と体力が奪われます」

記者「手すりをしっかり持っておかないと、体が持っていかれそうになります」

結局、20段の階段を上るのに60秒かかりました。

記者「何とか上りきりましたが、すごく時間もかかるし、『これが泥水だったら』とか『街のごみや流木が一緒に流れたら』と思うと、すごく怖いです」

――今回は両側に手すりがあったが、実際の街中、例えば飲食店につながる階段は手すりが片方しかないとか、ないところも考えられるが？

京都大学防災研究所 川池健司教授「手すりがあっても、荷物を抱えていたり、子どもを抱いている場合もあると思うので、必ずしも手すりが使える状況とは限らない」

地下に潜む「見えないリスク」への備え

また、地下空間では外の雨や浸水の状況に気付きにくく避難が遅れたり、電気設備が水没して使えなくなったりすると、避難はより困難になるということです。

そのため、大雨の際、地下の店や通路を利用する場合は避難経路を事前に確認しておくことや、こまめな雨雲レーダーの確認、さらに地下空間を管理する人は止水板の設置するなどの対策が必要です。

多発した車の水没被害 水没疑似体験

そして去年、多くの被害が出たのが車の水没です。JAF＝日本自動車連盟によりますと、大雨が降った去年8月11日の受け付けや問い合わせの件数は1458件に上り、前の年の同じ日と比べて約8倍の多さでした。

また、水没した車に閉じ込められて救助された件数は、熊本市だけで24件に上ったということです。

もし、乗っている車が水に浸かったら。

高さ45センチまで浸水したと想定して実験しました。

まずは運転席のドアを開けてみます。

記者「重たい…」

何とか全体重をかけて開けることはできたのですが、開いた瞬間にすごい勢いで水が流れ込んで来るので、ここから避難するのはすごく怖いなと感じる」

びくともしない”スライドドア”

次に、後部座席のスライドドアからの脱出を試みます。

記者「さっきと同じくらいの力をかけて押していますが、びくともしない。実際の災害の時は、閉じ込められたことにパニックになりそう」

スライドドアの方が開けるのが難しい理由を尋ねました。

京都大学防災研究所 川池健司教授「ドア全体をいったん外に出してから、スライドさせるという構造になっているので、下の部分だけ水圧がかかっていると、どうしても平行の動作がしにくくなる。スライドしてくれるところまで出すのが難しいという構造の問題」

川池教授は「車は浸水に対して弱い乗り物」とした上で、車をあらかじめ避難させておくこと、また冠水した道路やアンダーパスを安易に走行しないよう訴えます。

京都大学防災研究所 川池健司教授「『このぐらいなら通り抜けられるかな』と思っていても、入ってみたら意外と深かったとか前の車が詰まっていて、動けない間に水深がどんどん上がってきて脱出できなくなる事態も考えられる」

アンダーパスの危険性

このアンダーパスが最近大きな問題になっています。水没してドアが開かなくなって、人が閉じ込められる。エンジンが動かなくなるだけでなく、電動式の窓は電気系統がダメになると動かなくなって、脱出不可能になるというケースが増えているということです。

水没した車について、もしドアが開けられなくなった場合には、窓を割って脱出できるよう、車内にハンマーを備えておくといいということです。