大雨による車の水没被害を防ぐには、どうすれば良いのでしょうか。

【写真を見る】【水没から車を救え！】車体を「下から包む」特殊な防水シート 無料開放のパチンコ店駐車場に事前避難 ＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞

車の下半分を覆う特殊な防水シートがあります。

8年前の西日本豪雨で、多くの車が水没したことを受けて、東京の企業などが共同開発しました。

水は「下から来る」

開発に携わった担当者は…

イノベックス 古川貴久さん「内水氾濫で水の逃げ場がなくなる場合は、下から水が来る。車のマフラーの高さまで水が来ると完全に車は水没し、二度と走らなくなる。基本は『下から来ること』を想定して、開発した」

シートの上に車を停めて、組み立て時間はわずか5分。急に水位が上がっても車を守ることができます。

その場で「対策」も選択肢

こちらはシートをかけ、1.5m浸水した状態を48時間続けた耐久実験です。

中に水が入ることなく、車を動かすことができました。

値段はワンボックスタイプで20万円程度です。

イノベックス 古川貴久さん「避難場所に行く道中、すでに水だらけで走れないというケースもあるし、みなさん同じこと（避難）を考えるので『渋滞して動けない』など、いろいろな不測の事態があると思う。その場に留まって対策するのも一つの選択肢」

パチンコ店の立体駐車場に避難

モナコパレス浜線店 綾祐司さん「豪雨や台風の際は、こちらの駐車場を開放しています」

このパチンコ店では大雨や台風の際、店の中にある立体駐車場と隣にある立体駐車場を無料で開放しています。収容台数は合わせて880台で、店の隣の立体駐車場は24時間出し入れが可能です。

約100店のパチンコ店が加盟する熊本県遊技業協同組合によりますと、去年8月の記録的大雨では熊本市を中心に、熊本県内24の店舗が駐車場を開放しました。

地域のみなさんに周知を

熊本県遊技業協同組合 藤井俊博理事長「立体駐車場にかなりたくさんの人が車を置きに来た。車の中で過ごす人もいた」

現在は各店舗がSNSなどを通じて、開放を近隣住民に知らせていますが、さらに利用を促すため、今後は自治体との協定締結に力を入れる方針です。

熊本県遊技業協同組合 藤井俊博理事長「災害時に受け入れる態勢は出来ているので、あとは協定をきちんと結んで、地域のみなさんに周知をして「『こういう災害がある場合はいつでも来てください』という態勢を取りたい」