ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史が、ＳＮＳに東京ディズニーランドでのデートを楽しむ写真をアップ。「彼女かと」「再婚したの？」など驚きの声が殺到する反響となっている。

藤本は２０１０年８月にタレント・木下優樹菜と結婚。長女・莉々菜（りりな）さん（１３）、次女・茉叶菜（まかな）さん（１０）を授かったが、１９年１２月大みそかに離婚した。

２４日付で「長女と２人でランドにインパ！ せやけど大きなったでほんま笑」とラブラブな２ショットの写真などを公開した。これに莉々菜さん本人が「パパの横に並んで写真を撮ると小顔効果 楽しかったし幸せだったにゅーん」とユーモアをまじえて反応した。

今回の投稿には「えええ？！めちゃくちゃ大人になってる！！」「スタイル抜群♥」「お顔隠してても溢れ出る美人感」「すでに美人オーラ」「モデルやん」「すごいスタイルいい」「スタイルの良さは、ママに似て抜群だね♥」「優樹菜ですなぁ〜」「娘ちゃんめっちゃユッキーナに似たスレンダーボディ」などの声が。

長いネイル、茶髪ロングヘアで、加工しているものの、１３歳とは思えない雰囲気。「娘ちゃんはおっきくなってスタイル抜群 最初彼女かと思ったー♥」「わー！！もうデートに見えちゃいますね♥」「普通に愛人（笑）」「彼女かと思った！」「再婚したの！って思ったら、まさかの娘さん…ビックリ」「新恋人発覚！！かと思ったら長女ちゃん」と驚きの声が殺到している。