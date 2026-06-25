　日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（5月）、PCE価格指数（5月）、新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）、耐久財受注（速報値）（5月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

個人所得・支出（5月）21:30
予想　0.5%　前回　0.0%（個人所得・前月比)
予想　0.6%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　4.1%　前回　3.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.4%　前回　3.3%（コアPCE価格指数・前年比)

新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30
予想　22.5万件　前回　22.6万件（新規失業保険申請件数)
予想　180.5万件　前回　181.0万件（継続受給者数)

耐久財受注（速報値）（5月）21:30
予想　-4.7%　前回　8.0%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.1%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　1.6%　前回　1.6%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)
予想　3.5%　前回　3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　4.4%　前回　4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)