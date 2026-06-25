まもなく米ＰＣＥ価格指数などの発表
日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（5月）、PCE価格指数（5月）、新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）、耐久財受注（速報値）（5月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
個人所得・支出（5月）21:30
予想 0.5% 前回 0.0%（個人所得・前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（5月）21:30
予想 0.4% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 4.1% 前回 3.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.4% 前回 3.3%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30
予想 22.5万件 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)
予想 180.5万件 前回 181.0万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（5月）21:30
予想 -4.7% 前回 8.0%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.6% 前回 1.6%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)
予想 3.5% 前回 3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.4% 前回 4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（5月）21:30
予想 0.5% 前回 0.0%（個人所得・前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（5月）21:30
予想 0.4% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 4.1% 前回 3.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.4% 前回 3.3%（コアPCE価格指数・前年比)
新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30
予想 22.5万件 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)
予想 180.5万件 前回 181.0万件（継続受給者数)
耐久財受注（速報値）（5月）21:30
予想 -4.7% 前回 8.0%（前月比)
予想 0.5% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 1.6% 前回 1.6%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)
予想 3.5% 前回 3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.4% 前回 4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)