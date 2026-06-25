人気の『生グソ』食べる人も…真夏のような暑さでかき氷店にぎわう 秋田県内３０℃超の真夏日も
２５日は秋田県内各地で気温が上がり、秋田市では３０℃以上の真夏日となりました。真夏の暑さになり、涼をとる人でにぎわった場所がありました。
秋田県内は晴れて気温が上がり、２６地点のうち５地点で３０℃を超える真夏日となりました。最も暑かったのは、北秋田市鷹巣で最高気温は３１．６℃、次いで五城目が３１．２℃、横手が３０．７℃でした。秋田市は、平年より５℃以上高い３０．１℃でした。
by ライブドアニュース編集部
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２５日は秋田県内各地で気温が上がり、秋田市では３０℃以上の真夏日となりました。真夏の暑さになり、涼をとる人でにぎわった場所がありました。
秋田県内は晴れて気温が上がり、２６地点のうち５地点で３０℃を超える真夏日となりました。最も暑かったのは、北秋田市鷹巣で最高気温は３１．６℃、次いで五城目が３１．２℃、横手が３０．７℃でした。秋田市は、平年より５℃以上高い３０．１℃でした。