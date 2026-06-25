秋田朝日放送

２５日は秋田県内各地で気温が上がり、秋田市では３０℃以上の真夏日となりました。真夏の暑さになり、涼をとる人でにぎわった場所がありました。

秋田県内は晴れて気温が上がり、２６地点のうち５地点で３０℃を超える真夏日となりました。最も暑かったのは、北秋田市鷹巣で最高気温は３１．６℃、次いで五城目が３１．２℃、横手が３０．７℃でした。秋田市は、平年より５℃以上高い３０．１℃でした。

暑いこの時期に食べたくなるものといえば、かき氷。秋田市にある創業６０年以上のかき氷店を訪ねると…平日にもかかわらず涼を求める人でにぎわっていました。

近くに住むこちらの男性が食べているのは店の看板メニュー、通称「生（なま）グソ」です。グレープフルーツのグとソフトクリームのソをとって名づけられました。多い時は１００食出るという人気メニューです。６月から新メニューとしてほうじ茶が加わりました。ほうじ茶のソースに加え氷にほうじ茶パウダーがのっていて上品な和の味わいを楽しめます。