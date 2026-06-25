２２日、２０２６夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センター。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

【新華社大連6月25日】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）が23〜25日、中国遼寧省大連市で開かれ、90以上の国・地域から1700人余りが参加した。今回はグリーン・低炭素がキーワードとなり、会場運営の省エネ化や市民参加の促進に加え、環境配慮を巡る議論も行われた。

主会場の大連国際会議センターなどでは、快適な空調環境を保ちながら省エネが図られた。主要施設の電力は全てグリーン電力で賄われ、二酸化炭素（CO2）排出の削減量は約800トンに上る見通し。空調システムには引き続き「海水熱源ヒートポンプ」技術が使われ、30％以上の省エネ効果が見込まれている。

２３日、大連国際会議センターで開かれた夏季ダボス会議のサブフォーラム「遍在するＡＩ、成功は容易ならず」で交流するゲスト。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

会場設営資材のリサイクル率は85％を超え、廃棄物の資源化利用率は90％以上、過去の会場で使用された家具の修繕・再利用率は3分の1超となった。交通面では、会議運営車両に占める新エネルギー車の割合が80％を超えた。会期中の食事には地元の旬の食材を取り入れ、使い捨てプラスチック食器も廃止した。

グリーン・低炭素は、会議運営の方針にとどまらず、主要議題の一つにもなった。会議では、中国工商銀行の劉珺（りゅう・くん）総裁が、中国とドバイが共同で建設した太陽熱発電・蓄電プロジェクトを紹介した。同プロジェクトはアラブ首長国連邦（UAE）のドバイ市街地の南約65キロの砂漠地帯にあり、高さ262メートルの集熱タワーと約7万枚のヘリオスタット（反射鏡）で太陽光を集める。総設備容量は950メガワットで、700メガワットの太陽熱発電ユニットと250メガワットの太陽光発電ユニットで構成される。劉氏は「多数のヘリオスタットで太陽光を集め、蓄熱を利用して発電することで、24時間安定した電力供給を実現している」と述べた。

２３日、大連国際会議センターで会場に向かう出席者。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

低炭素の取り組みは会場外にも広がった。大連市では会期中、市民向けに徒歩や低炭素な移動、低炭素に関するクイズへの参加を促すキャンペーンを実施した。低炭素な移動を選ぶと通常より多くの「カーボンポイント」を獲得でき、ポイントはクーポンや消費特典と交換できる。市民には公共交通機関を低額で利用できる機会も設けられた。（記者/武江民、張博群）