ボックス・コーポレーション、新女性アイドルグループ「LOVE CHANT」結成【プロフィールあり】
ボックス・コーポレーションでは、新たな女性アイドルグループ「LOVE CHANT」（読み：ラブチャント）を結成し、2026年7月22日に東京・Spotify O-Crestにて初のお披露目公演を開催すると発表した。
【写真】「LOVE CHANT」個性豊かなメンバーたち
LOVE CHANTは、浅蔵るか、岡本紬希、菊地綾、林友莉菜、原武凜奏、藤咲まりか、森湖己波、山本夏翠の8人で構成される新女性アイドルグループで、グループコンセプトは「すべての“愛”を、応援の声に。」。“好き”という気持ち、誰かを想う気持ち、自分を信じたい気持ち。日々の中にあるさまざまな“愛”を歌とパフォーマンスに乗せ、ファンの皆さまと共に大きな“応援の声”を創り上げていくことを目指す。
LOVE CHANTは、マジカル・パンチラインに続く、ボックス・コーポレーションの新たな女性アイドルグループとして始動。俳優、タレント、モデル、アーティストなど幅広いジャンルのマネジメントを手がけてきたボックス・コーポレーションが、若手タレントの発掘・育成で培ってきた経験を活かし、新たに立ち上げるアイドルプロジェクトとなる。
メンバーは、ドラマ・映画の出演に加え、「めざましテレビ『イマドキ』」のリポーター“イマドキガール”を務める森湖己波や、ミュージカル「スクールアイドルミュージカル」などに出演の浅蔵るかなど、それぞれ異なる個性やバックグラウンドを持つ8人。ひとつの“CHANT＝声”を重ねながら、新たなアイドルストーリーを紡いでいく。
グループ名の「LOVE」には、恋愛だけに限らない、好き、憧れ、誰かを想う気持ち、自分自身を信じる気持ちといった、さまざまな“愛”の感情を込めている。「CHANT」には、声をそろえて歌うこと、想いを口に出すこと、そして応援の声という意味があり、LOVE CHANTは、ただ見てもらうだけのアイドルではなく、メンバーとファンがライブの中で声を重ね、歌い、応援し合うことで完成していくグループとなっている。
今回公開されたデビューアーティスト写真の衣装デザインは、avex所属の女性アイドルグループ「わーすた」のメンバーとして活動する三品瑠香が担当。衣装は、LOVE CHANTの持つ“青春”“応援”という世界観を表現しながら、8人で並んだときの一体感と、メンバーのシルエットが引き立つデザインを目指している。メンバーカラーをアクセントとして印象的に取り入れつつ、ライブステージでの見え方、ファンが“推し”を見つけやすい視認性も意識した衣装に仕上がった。
三品は「アイドルとして初めて袖を通す衣装になるということ、そして私としても初めての経験ですので持てる限りで取り組ませていただきました。移りゆくアイドル界に生まれる新たな魂が、力強く鮮やかに輝けるよう、力になれたら嬉しいです。」とのコメントを寄せている。
■メンバープロフィール
浅蔵るか(あさくら るか)
メンバーカラー スカイブルー
生年月日 2006.5.20
身長 157cm
出身地 愛知県
MBTI ESTJ
岡本紬希(おかもと つむぎ)
メンバーカラー マリンブルー
生年月日 2009.11.4
身長 164cm
出身地 大阪府
MBTI ISFJ
菊地綾(きくち あや)
メンバーカラー レモンイエロー
生年月日 2008.1.5
身長 158cm
出身地 茨城県
MBTI ENFP
林友莉菜(はやし ゆりな)
メンバーカラー ベリーパープル
生年月日 2009.9.27
身長 161cm
出身地 愛知県
MBTI ESFP
原武凜奏(はらたけ りかな)
メンバーカラー アップルレッド
生年月日 2010.2.10
身長 166cm
出身地 福岡県
MBTI ENFP
藤咲まりか(ふじさき まりか)
メンバーカラー ピーチピンク
生年月日 2010.5.13
身長 167cm
出身地 新潟県
MBTI INFJ
森湖己波(もり ここは)
メンバーカラー サニーオレンジ
生年月日 2007.7.19
身長 159cm
出身地 静岡県
MBTI ESFJ
山本夏翠(やまもと なつみ)
メンバーカラー メロングリーン
生年月日 2008.7.31
身長 165cm
出身地 東京都
MBTI ENFP
【写真】「LOVE CHANT」個性豊かなメンバーたち
LOVE CHANTは、浅蔵るか、岡本紬希、菊地綾、林友莉菜、原武凜奏、藤咲まりか、森湖己波、山本夏翠の8人で構成される新女性アイドルグループで、グループコンセプトは「すべての“愛”を、応援の声に。」。“好き”という気持ち、誰かを想う気持ち、自分を信じたい気持ち。日々の中にあるさまざまな“愛”を歌とパフォーマンスに乗せ、ファンの皆さまと共に大きな“応援の声”を創り上げていくことを目指す。
メンバーは、ドラマ・映画の出演に加え、「めざましテレビ『イマドキ』」のリポーター“イマドキガール”を務める森湖己波や、ミュージカル「スクールアイドルミュージカル」などに出演の浅蔵るかなど、それぞれ異なる個性やバックグラウンドを持つ8人。ひとつの“CHANT＝声”を重ねながら、新たなアイドルストーリーを紡いでいく。
グループ名の「LOVE」には、恋愛だけに限らない、好き、憧れ、誰かを想う気持ち、自分自身を信じる気持ちといった、さまざまな“愛”の感情を込めている。「CHANT」には、声をそろえて歌うこと、想いを口に出すこと、そして応援の声という意味があり、LOVE CHANTは、ただ見てもらうだけのアイドルではなく、メンバーとファンがライブの中で声を重ね、歌い、応援し合うことで完成していくグループとなっている。
今回公開されたデビューアーティスト写真の衣装デザインは、avex所属の女性アイドルグループ「わーすた」のメンバーとして活動する三品瑠香が担当。衣装は、LOVE CHANTの持つ“青春”“応援”という世界観を表現しながら、8人で並んだときの一体感と、メンバーのシルエットが引き立つデザインを目指している。メンバーカラーをアクセントとして印象的に取り入れつつ、ライブステージでの見え方、ファンが“推し”を見つけやすい視認性も意識した衣装に仕上がった。
三品は「アイドルとして初めて袖を通す衣装になるということ、そして私としても初めての経験ですので持てる限りで取り組ませていただきました。移りゆくアイドル界に生まれる新たな魂が、力強く鮮やかに輝けるよう、力になれたら嬉しいです。」とのコメントを寄せている。
■メンバープロフィール
浅蔵るか(あさくら るか)
メンバーカラー スカイブルー
生年月日 2006.5.20
身長 157cm
出身地 愛知県
MBTI ESTJ
岡本紬希(おかもと つむぎ)
メンバーカラー マリンブルー
生年月日 2009.11.4
身長 164cm
出身地 大阪府
MBTI ISFJ
菊地綾(きくち あや)
メンバーカラー レモンイエロー
生年月日 2008.1.5
身長 158cm
出身地 茨城県
MBTI ENFP
林友莉菜(はやし ゆりな)
メンバーカラー ベリーパープル
生年月日 2009.9.27
身長 161cm
出身地 愛知県
MBTI ESFP
原武凜奏(はらたけ りかな)
メンバーカラー アップルレッド
生年月日 2010.2.10
身長 166cm
出身地 福岡県
MBTI ENFP
藤咲まりか(ふじさき まりか)
メンバーカラー ピーチピンク
生年月日 2010.5.13
身長 167cm
出身地 新潟県
MBTI INFJ
森湖己波(もり ここは)
メンバーカラー サニーオレンジ
生年月日 2007.7.19
身長 159cm
出身地 静岡県
MBTI ESFJ
山本夏翠(やまもと なつみ)
メンバーカラー メロングリーン
生年月日 2008.7.31
身長 165cm
出身地 東京都
MBTI ENFP