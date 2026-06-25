◇パ・リーグ オリックス2―5ソフトバンク（2026年6月25日 みずほペイペイ）

オリックスは攻守に精彩を欠き、交流戦明けは2カード連続で負け越し。6月は7勝10敗1分けとなり、月間での勝ち越しが消滅した。

打線が相手を上回る13安打を放ちながらも、併殺間の生還と犠飛による2得点どまり。6回1死満塁で若月が二ゴロ併殺打、8回1死一、二塁で紅林、宗がいずれも凡退するなど、得点機であと一本が出なかった。

曽谷のコンディション不良を受けて5月31日の中日戦以来となる先発に臨んだ高島は、4回2/3を6安打2失点で降板。4回まで近藤に浴びたソロ本塁打の1点に抑えていたが、1点リードの5回2死二塁で再び近藤に同点の右前適時打を献上し、マウンドを降りた。

「調子自体は悪くなかったが、最後の勝負所でしっかり投げきれなかったこと、あと1アウトを抑えきれなかったことが悔しい」

6回には太田の失策から招いた2死二、三塁で、2番手・山崎が庄子に決勝の2点適時打を浴びた。投打に故障者が相次ぐチームにとって、苦しい戦いが続く。