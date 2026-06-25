「私の体のことなのに」無痛分娩を夫に反対されて、妻はモヤモヤ／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月圭太は幼い頃に母親を亡くしています。圭太の父親は育児に無関心で、子どものいない叔母が母親がわりとなって育ててくれました。そんな圭太の妻・香代は第二子を妊娠中。予定日も次第に近づき、お腹も大きくなってきました。そんなある日…。
圭太は早くに亡くなった母親の思い出にこだわるあまり、妻の香代に対しても無痛分娩ではなく自然に任せようと言い出します。二人目の育児に備えて体力を温存したいと考える香代は、「私の体のことなのに」と納得がいきません。ふたりは言い争って気まずい雰囲気になってしまいますが…。こんな時、あなたならどうしますか？
※無痛分娩は麻酔によって痛みを和らげる方法ですが、まったく痛みがないわけではありません。メリット・デメリットについて十分に説明を受け、医師とよく相談した上で選択してください。
著＝とげとげ。