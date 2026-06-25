柏MF土屋巧が今治に完全移籍「選手として新たな挑戦をするために決断しました」
FC今治は25日、柏レイソルMF土屋巧の完全移籍加入を発表した。
土屋はクラブを通じ、「このたび、柏レイソルから加入することになりました。土屋巧です。まずは自分を必要としてくれたクラブに感謝しています。チームの目標達成のために、自分の持てる力をすべて出し、日々成長しながら全力で戦います。一日でも早くチームに馴染み、ピッチの上で結果を残し、ファン・サポーターの皆さまに認めてもらえるよう努力していきます。今治のために覚悟を持って戦います。応援よろしくお願いいたします」とコメント。
また、柏のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「このたび、柏レイソルからFC今治へ完全移籍することになりました。まずはこれまで支えてくださったチームメイト、スタッフ、メディカル、クラブ関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまに心から感謝申し上げます。
甲府から帰ってきて、自分の価値をもう一度証明しようと望んだシーズンでしたが、思うような結果が出ず苦しく、悔しいシーズンになりました。ですが、ハイレベルな選手達のプレーを毎日のように肌で感じ、たくさんの刺激を受けました。そのすべての経験が自分を成長させてくれました。また、どんな時も温かく応援してくださったファン、サポーターの皆さまの存在が大きな支えとなりました。
今回の移籍は簡単な決断ではありませんでしたが、自分自身がさらに成長し、選手として新たな挑戦をするために決断しました。FC今治という素晴らしいクラブの一員としてプレーできることに感謝し、その期待に応えられるよう日々全力で取り組んでいきます。柏での特別な時間への感謝を忘れることなく新天地でも自分らしく戦い続けます。
これまで本当にありがとうございました。そして、今後とも応援していただけたら嬉しいです。最後に、ACLの舞台を黄色に染め上げてくれることを心から願っています!」
以下、クラブ発表プロフィール
●MF土屋巧
(つちや・たくみ)
■生年月日
2003年10月25日
■出身地
東京都
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
ともぞうSCジュニア-ヴェルフェたかはら那須-ウイングスSC-日体大柏高-柏-甲府-柏
土屋はクラブを通じ、「このたび、柏レイソルから加入することになりました。土屋巧です。まずは自分を必要としてくれたクラブに感謝しています。チームの目標達成のために、自分の持てる力をすべて出し、日々成長しながら全力で戦います。一日でも早くチームに馴染み、ピッチの上で結果を残し、ファン・サポーターの皆さまに認めてもらえるよう努力していきます。今治のために覚悟を持って戦います。応援よろしくお願いいたします」とコメント。
「このたび、柏レイソルからFC今治へ完全移籍することになりました。まずはこれまで支えてくださったチームメイト、スタッフ、メディカル、クラブ関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまに心から感謝申し上げます。
甲府から帰ってきて、自分の価値をもう一度証明しようと望んだシーズンでしたが、思うような結果が出ず苦しく、悔しいシーズンになりました。ですが、ハイレベルな選手達のプレーを毎日のように肌で感じ、たくさんの刺激を受けました。そのすべての経験が自分を成長させてくれました。また、どんな時も温かく応援してくださったファン、サポーターの皆さまの存在が大きな支えとなりました。
今回の移籍は簡単な決断ではありませんでしたが、自分自身がさらに成長し、選手として新たな挑戦をするために決断しました。FC今治という素晴らしいクラブの一員としてプレーできることに感謝し、その期待に応えられるよう日々全力で取り組んでいきます。柏での特別な時間への感謝を忘れることなく新天地でも自分らしく戦い続けます。
これまで本当にありがとうございました。そして、今後とも応援していただけたら嬉しいです。最後に、ACLの舞台を黄色に染め上げてくれることを心から願っています!」
以下、クラブ発表プロフィール
●MF土屋巧
(つちや・たくみ)
■生年月日
2003年10月25日
■出身地
東京都
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
ともぞうSCジュニア-ヴェルフェたかはら那須-ウイングスSC-日体大柏高-柏-甲府-柏