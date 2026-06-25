桑田佳祐、アリーナツアー追加公演が急きょ決定！愛知・大阪・横浜で開催

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桑田佳祐のアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』にて、追加公演の開催が急きょ決定した。

■桑田佳祐、自身最大公演数のアリーナツアーを開催

『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』は、7月8日の石川県産業展示館4号館での公演を皮切りに、全国10ヵ所22公演を巡る真夏のアリーナツアー。2025年に開催されたサザンオールスターズ全国ツアーに匹敵する規模となる本ツアーは、発表直後から大きな反響を呼び、チケット応募受付開始時には予定キャパシティを大幅に超える申し込みが殺到。まさに、今の桑田佳祐への音楽ファンからの期待値の高さを表していると言っても過言ではない。

そんななか、本ツアーの追加公演が急きょ決定。全国を巡ったのちに開催される年末の追加公演として、12月に愛知2公演、大阪2公演、横浜3公演の計7公演が開催されることとなった。

会場は、愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）、大阪城ホール、横浜アリーナの3会場。限られた準備期間のなかで全国規模のアリーナツアー実施に向けた調整が進められたが、大阪・名古屋などの大都市は夏開催での会場確保が叶わず、特に愛知・名古屋地区は『第20回アジア競技大会』の開催が重なっていることもあり、当初のツアースケジュールへの組み込みから断念せざるを得なかった。

しかしながら、ツアー発表後の予想を大きく上回る反響を受け、関係各所との会場調整を継続。直近になってようやく会場がまとまり、関係各所との最終調整・確認を経て、このたびツアー開幕を目前にして追加公演開催の発表にこぎつけたという。

今回の発表を受けて、ツアーは全国13ヵ所29公演に。70代にしてソロとしては自身最大公演数のアリーナツアーとなる。追加公演およびチケット受付の詳細は、2026年秋頃に発表予定。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp