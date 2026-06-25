TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、25日午後9時34分に、レベル４土砂災害危険警報を呉市、大崎上島町に発表しました。

南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■広島市中区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市東区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市南区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市西区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市安佐南区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市安佐北区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市安芸区
●レベル２土砂災害注意報

■広島市佐伯区
●レベル２土砂災害注意報

■呉市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■竹原市
●レベル２土砂災害注意報

■三原市
●レベル２土砂災害注意報

■尾道市
●レベル２土砂災害注意報

■福山市
●レベル２土砂災害注意報

■府中市
●レベル２土砂災害注意報

■三次市
●レベル２土砂災害注意報

■庄原市
●レベル２土砂災害注意報

■大竹市
●レベル２土砂災害注意報

■東広島市
●レベル２土砂災害注意報

■廿日市市
●レベル２土砂災害注意報

■安芸高田市
●レベル２土砂災害注意報

■江田島市
●レベル２土砂災害注意報

■府中町
●レベル２土砂災害注意報

■海田町
●レベル２土砂災害注意報

■熊野町
●レベル２土砂災害注意報

■坂町
●レベル２土砂災害注意報

■安芸太田町
●レベル２土砂災害注意報【発表】

■北広島町
●レベル２土砂災害注意報

■大崎上島町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■世羅町
●レベル２土砂災害注意報

■神石高原町
●レベル２土砂災害注意報