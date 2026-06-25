STU48の公式Xが25日、公式Xを更新。台風7、8号の接近に伴い開催が危ぶまれていた26日の「STU48 Live Tour 2026」香川公演について言及した。

「重要なお知らせ」と書き出して「6月26日(金) STU48 Live Tour 2026香川公演につきまして、現時点では予定通り開催する方向で準備を進めております」と発表。「万が一、今後の天候悪化や公共交通機関の運休等により、公演の開催内容に変更が生じる場合は、速やかにSTU48オフィシャルサイト・SNS等で随時ご案内いたします」とつづった。

27日の公演については「明日の台風の進路や公共交通機関の状況を確認し、改めてご案内いたします」とコメント。28日の徳島公演は「予定通り開催する方向」とした。

「なお、台風の影響による公共交通機関の運休等により、ご来場がかなわないお客様におかれましては、チケット代金の払い戻しをさせていただきます」と記し「払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、STU48オフィシャルサイトおよびSNS等にてご案内いたします。お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします」と説明。

「公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様へは、ご心配をおかけしておりますこと、開催判断のお知らせにお時間を要してしまい、深くお詫び申し上げます」と陳謝し「ご来場を予定されているお客様におかれましては、STU48オフィシャルサイト・SNSおよび公共交通機関の最新の情報をあらかじめご確認いただき、無理のない範囲で安全を最優先にご判断のうえ、十分にお気をつけてお越しください」と締めくくった。