【レベル３大雨警報】広島県・呉市、竹原市、三原市などに発表 21:34時点
気象台は、25日午後9時34分に、レベル３大雨警報を呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市に発表しました。
南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■広島市中区
●レベル２大雨注意報
■広島市東区
●レベル２大雨注意報
■広島市南区
●レベル２大雨注意報【発表】
■広島市西区
●レベル２大雨注意報【発表】
■広島市安佐南区
●レベル２大雨注意報
■広島市安佐北区
●レベル２大雨注意報
■広島市安芸区
●レベル２大雨注意報
■広島市佐伯区
●レベル２大雨注意報【発表】
■呉市
●レベル３大雨警報【発表】
■竹原市
●レベル３大雨警報【発表】
■三原市
●レベル３大雨警報【発表】
■尾道市
●レベル３大雨警報【発表】
■福山市
●レベル３大雨警報【発表】
■府中市
●レベル２大雨注意報
■三次市
●レベル２大雨注意報
■庄原市
●レベル２大雨注意報
■大竹市
●レベル２大雨注意報
■東広島市
●レベル２大雨注意報
■廿日市市
●レベル２大雨注意報
■安芸高田市
●レベル２大雨注意報
■江田島市
●レベル２大雨注意報
■府中町
●レベル２大雨注意報【発表】
■海田町
●レベル２大雨注意報
■熊野町
●レベル２大雨注意報【発表】
■坂町
●レベル２大雨注意報
■大崎上島町
●レベル２大雨注意報
■世羅町
●レベル２大雨注意報
■神石高原町
●レベル２大雨注意報