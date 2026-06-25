タレントの三沢蓮(31)が25日までに自身のインスタグラムを更新。ヒマワリ畑を楽しむ姿を公開した。



【写真】背丈よりも大きな花に囲まれてゴキゲンな笑顔も満開

「だいすきなひまわり これからたくさん見れる季節になると思うと嬉しい ひまわりのように真っ直ぐ明るく元気で周りの人を幸せにできる包容力のあるそんな女性になりたいです」とつづり、一面にヒマワリの咲く花畑を、ポニーテール&スタイル抜群のベアトップのセットアップで散策する様子を投稿。「お花の中で特に好きなお花はひまわりと薔薇」と明かし、身長158センチの自身より高いヒマワリに囲まれ、ゴキゲンな笑顔を見せている。



ところが、「※二枚目の動画をみていただくとお分かりかと思いますが左腕なぞの虫に刺されて大腫れ」と、二の腕部分にはとんだ“災難”の跡も。「みなさん虫刺されにはお気をつけ下さいね」と訪れる際の注意も促していた。



大輪のヒマワリに負けないみずみずしい三沢の投稿には、「可愛くて魅力的なスタイル」「元気貰えそう かわセクシー」「ダイナマイト!!」「ひまわりの中にひまわりだね」「なんてムチムチボディ」といったコメントが集まっている。



熊本県出身の三沢はラジオパーソナリティーやMC、ファッションモデルのほか、ゴルフ、釣り分野などでマルチに活動。大型バイクに乗る「バイク女子」でもある。



（よろず～ニュース編集部）