２４日、夏季ダボス会議の会場に展示されたアダルベルト・ロナルディ氏の作品「佛山物語」。（大連＝新華社記者／張博群）

【新華社大連6月25日】中国遼寧省大連市で25日まで3日間開かれた世界経済フォーラム（WEF）の第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）では、中国の多彩な文化が世界に紹介された。

会場のアートエリア「フレームを超えて」では、「佛山物語」と名付けられた拡張現実（AR）装置が多くの出席者の目を引いた。イタリア人芸術家アダルベルト・ロナルディ氏の作品で、広東省仏山市の嶺南文化が持つ醒獅（獅子舞）やドラゴンボート、粤劇（えつげき）、茶楼などをガラスと鋼鉄で表現している。装置の前に立つとガラスの画面が動き出し、ドラゴンボートのレースや獅子舞の行進が映し出される。中国の伝統文化が好きだというロナルディ氏は、伝統を遺産の中に封じ込め続けるのではなく、テクノロジーの力で現代的解釈し、進化を続ける生き生きとした存在にしたいと話した。

２３日、夏季ダボス会議の会場で、落合陽一氏の作品「リキッド・ユニバース・ポータル」を見る参加者。 （大連＝新華社記者／武江民）

日本のメディアアーティスト落合陽一氏が設計，制作した「リキッド・ユニバース・ポータル」は、2千年余り前の中国の哲学思想をAR装置に取り込んだ。中国の思想家、荘子の「胡蝶の夢」から着想を得た作品で、液晶や鉱物などの素材とAR技術を組み合わせ、永遠に形を変化させ続ける動的な世界を表現している。落合氏は人工知能（AI）の出現で自然自体も変わるとし、変わる自然がどのようになるのかをみんなに考えてほしいと話した。

会期中に開かれた「大連の夜」は、無形文化遺産の展示・上演や名物料理を通じ、没入型の文化体験を提供。多くの参加者が中国文化の余韻に浸り、言葉の壁を越えた心の交流に参加した。（記者/武江民、張博群）