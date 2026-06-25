桑田佳祐、アリーナツアー追加公演決定 大みそか含む7公演を開催
桑田佳祐が開催するアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の追加公演の開催が決定した。愛知、大阪、横浜の3都市7公演が追加される。
【動画】こんなの48年で初めて！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ミュージックビデオ
桑田は7月から『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』をスタートする。7月8日の石川県産業展示館4号館公演を皮切りに全国10ヶ所22公演が予定され、公演数は昨年開催されたサザンオールスターズの全国ツアーに匹敵する規模で開催。発表直後から大きな反響を呼び、チケット受付開始時には予定キャパシティを大幅に上回る申し込みが殺到した。
こうした反響を受け、同ツアーの追加公演の開催が急きょ決定した。全国ツアー終了後の年末に、愛知で2公演、大阪で2公演、横浜で3公演の計7公演を開催する。12月31日の大みそか公演を含む追加公演となり、会場はクロコくんホール（日本ガイシホール）、大阪城ホール、横浜アリーナの3会場となる。
今回のツアーは昨年後半に開催が決定したといい、限られた準備期間の中で全国規模のアリーナツアー実施に向けた調整が進められた。大阪や名古屋などの大都市では夏開催での会場確保が難しく、特に愛知の名古屋地区は『第20回アジア競技大会』の開催と重なることもあり、当初のツアースケジュールへの組み込みを断念せざるを得なかったという。それでも関係各所との会場調整を継続した結果、追加公演の開催が実現した。
今回の発表により、ツアーは全国13ヶ所29公演に拡大。70代となった桑田にとって、ソロでは自身最大公演数となるアリーナツアーとなる。追加公演およびチケット受付の詳細は今秋頃に発表予定。
■『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』追加公演日程
12月16日（水） 愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月17日（木） 愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月22日（火） 大阪・大阪城ホール
12月23日（水） 大阪・大阪城ホール
12月28日（月） 神奈川・横浜アリーナ
12月30日（水） 神奈川・横浜アリーナ
12月31日（木） 神奈川・横浜アリーナ
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桑田は7月から『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』をスタートする。7月8日の石川県産業展示館4号館公演を皮切りに全国10ヶ所22公演が予定され、公演数は昨年開催されたサザンオールスターズの全国ツアーに匹敵する規模で開催。発表直後から大きな反響を呼び、チケット受付開始時には予定キャパシティを大幅に上回る申し込みが殺到した。
今回のツアーは昨年後半に開催が決定したといい、限られた準備期間の中で全国規模のアリーナツアー実施に向けた調整が進められた。大阪や名古屋などの大都市では夏開催での会場確保が難しく、特に愛知の名古屋地区は『第20回アジア競技大会』の開催と重なることもあり、当初のツアースケジュールへの組み込みを断念せざるを得なかったという。それでも関係各所との会場調整を継続した結果、追加公演の開催が実現した。
今回の発表により、ツアーは全国13ヶ所29公演に拡大。70代となった桑田にとって、ソロでは自身最大公演数となるアリーナツアーとなる。追加公演およびチケット受付の詳細は今秋頃に発表予定。
■『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』追加公演日程
12月16日（水） 愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月17日（木） 愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月22日（火） 大阪・大阪城ホール
12月23日（水） 大阪・大阪城ホール
12月28日（月） 神奈川・横浜アリーナ
12月30日（水） 神奈川・横浜アリーナ
12月31日（木） 神奈川・横浜アリーナ