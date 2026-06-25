ボートレースまるがめ「スカパー！JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第14戦」は25日、12Rで優勝戦が行われ、水谷理人（23＝香川）がインから押し切ってV。昨年11月の福岡ルーキーシリーズ以来、通算3Vを飾った。

準優日同様に最終日も雨脚が強まった。展示も本番も枠なり3対3。インから節イチパワーの水谷が先手を取って逃走に成功した。独走態勢とはならず、最後は竹間にだいぶ迫られたのは「重かった」分で着差以上に余裕が漂っていた。

「今節はいいエンジンを引けたし、優勝する気は満々だったので良かったです。うれしいですね」

地元戦は4月から3連続優出中。調整手腕には自信を持っているだけに、予選トップ通過を決めた瞬間からためらうことなく「節イチです」言い放った。若手の中にはあまり言いたがらない選手も多いが、水谷は逆。見た目の舟足以上に強気な発言でファンの歓心をそそるタイプではある。準優後に「優勝します！」と語る姿は堂に入っていた。

近況勝率は4・83→6・15→6・90と急上昇。次節の大村から初めて出走表にA1と記載される。「記念にも呼んでもらえると思うので、頑張りたいです」。9月には若松でヤングダービーに初参戦。「優勝を狙って頑張ります」と力強く言い切った。

◇水谷 理人（みずたに・まさと）2002年（平14）7月9日生まれ、香川県出身の23歳。香川支部132期生として23年5月まるがめで初出走。次節の下関で初勝利を飾る。デビューして1年後の24年5月、まるがめで初優勝を飾った。通算3V。同期に西丸敦基、田上凜ら。1メートル60。血液型AB。