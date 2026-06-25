◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク5ー2オリックス(25日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクがオリックスに勝利し、カード勝ち越しを決めました。

先発の前田純投手は2回、ノーアウト満塁から、内野ゴロの間に1点を先制されると、3回には1アウト2塁3塁で杉本裕太郎選手に犠牲フライをあげられ2点目を失います。

それでも打線はそのウラ、近藤健介選手のソロホームランで1点を返すと、5回には2アウト2塁で近藤選手が今度はライトへタイムリーヒットを放ち同点に追いつきました。

前田投手は直後の6回、1アウト満塁のピンチを招くと、ソフトバンクは鈴木豪太投手をマウンドに送ります。 鈴木投手は9番・若月健矢選手に対して初球を打たせるとセカンドゴロのダブルプレーに仕留め、1球でピンチを切り抜けました。

するとそのウラ、相手のエラーとフォアボールを絡め、2アウト2塁3塁を作ると9番・庄子雄大選手がセンターへのタイムリーヒットを放ち勝ち越し、続く正木智也選手もタイムリーヒットを放ち5-2とリードを広げました。

その後、中継ぎ陣が無失点リレーで逃げ切ったソフトバンクはオリックスに5-2で勝利。6回のピンチを切り抜けた鈴木投手がプロ初勝利をマークしました。