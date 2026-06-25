【交通情報】大雨の影響 JRのあす（２６日）の運行計画【岡山】
JR（おもに岡山エリア）のあす（26日）の運転計画です。
＜各線区＞
【因美線】津山駅～智頭駅 始発から運転見合わせ
【姫新線】新見駅～津山駅 始発から運転見合わせ
津山駅～上月駅 始発から運転見合わせ
【津山線】岡山駅～津山駅 始発から本数を減らして運転
【吉備線】岡山駅～総社駅 始発から本数を減らして運転
【伯備線】倉敷駅～豪渓駅 始発から本数を減らして運転
豪渓駅～新見駅 始発から運転見合わせ
【山陽本線】岡山駅～三石駅 始発から本数を減らして運転
岡山駅～糸崎駅 始発から本数を減らして運転
【芸備線】新見駅～備後落合駅 始発から運転見合わせ
備後落合駅～三次駅 終日運転取りやめ
＜特急列車など＞
やくも （1～8・10～13・15～18・21～24・27・28号）全区間運休
スーパーいなば （1、2号）全区間運休
南風 （1・4～7・10・11・14・15・18・19・22・23・28号）全区間運休
しおかぜ （7・8・19・20号）全区間運休
（29号）岡山駅～伊予西条駅 全区間運休
（30号）岡山駅～宇多津駅 部分運休
最新の運転状況は、JRのホームページにてご確認ください。