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JR（おもに岡山エリア）のあす（26日）の運転計画です。
＜各線区＞
【因美線】津山駅～智頭駅　始発から運転見合わせ
【姫新線】新見駅～津山駅　始発から運転見合わせ
　　　　　津山駅～上月駅　始発から運転見合わせ
【津山線】岡山駅～津山駅　始発から本数を減らして運転
【吉備線】岡山駅～総社駅　始発から本数を減らして運転
【伯備線】倉敷駅～豪渓駅　始発から本数を減らして運転
　　　　　豪渓駅～新見駅　始発から運転見合わせ
【山陽本線】岡山駅～三石駅　始発から本数を減らして運転
　　　　　　岡山駅～糸崎駅　始発から本数を減らして運転
【芸備線】新見駅～備後落合駅　始発から運転見合わせ
　　　　　備後落合駅～三次駅　終日運転取りやめ
＜特急列車など＞
やくも　（1～8・10～13・15～18・21～24・27・28号）全区間運休
スーパーいなば　（1、2号）全区間運休
南風　（1・4～7・10・11・14・15・18・19・22・23・28号）全区間運休
しおかぜ　（7・8・19・20号）全区間運休
　　　　　（29号）岡山駅～伊予西条駅　全区間運休
　　　　　（30号）岡山駅～宇多津駅　部分運休

最新の運転状況は、JRのホームページにてご確認ください。