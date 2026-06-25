JR（おもに岡山エリア）のあす（26日）の運転計画です。

＜各線区＞

【因美線】津山駅～智頭駅 始発から運転見合わせ

【姫新線】新見駅～津山駅 始発から運転見合わせ

津山駅～上月駅 始発から運転見合わせ

【津山線】岡山駅～津山駅 始発から本数を減らして運転

【吉備線】岡山駅～総社駅 始発から本数を減らして運転

【伯備線】倉敷駅～豪渓駅 始発から本数を減らして運転

豪渓駅～新見駅 始発から運転見合わせ

【山陽本線】岡山駅～三石駅 始発から本数を減らして運転

岡山駅～糸崎駅 始発から本数を減らして運転

【芸備線】新見駅～備後落合駅 始発から運転見合わせ

備後落合駅～三次駅 終日運転取りやめ

＜特急列車など＞

やくも （1～8・10～13・15～18・21～24・27・28号）全区間運休

スーパーいなば （1、2号）全区間運休

南風 （1・4～7・10・11・14・15・18・19・22・23・28号）全区間運休

しおかぜ （7・8・19・20号）全区間運休

（29号）岡山駅～伊予西条駅 全区間運休

（30号）岡山駅～宇多津駅 部分運休

最新の運転状況は、JRのホームページにてご確認ください。