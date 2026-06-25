カナダ代表MFは骨折。危険タックルのカタール選手に５試合の出場停止処分【Ｗ杯】
現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループＢ第２節のカナダ対カタール。試合は６−０でカナダ代表が勝利したなか、51分にカナダのMFイスマイル・コネが、カタールのMFアシム・マディボの深いタックルを受けて、左足を骨折。全治５か月以上の重症となり、Ｗ杯の残り試合をすべて欠場することとなった。 FIFA規律委員会は、この試合でコネへのタックルを行なったマディボに対し、代表戦において５試合の出場停止処分を下した。
試合後に「コネの骨が折れる音が聞こえた」と語っていたカナダのジェシー・マーシュ監督は、マディボがカナダのロッカールームに謝罪のために訪れたことを明かし「彼があんな恐ろしい状況を望んでいたとは思えない」と言及。「私は彼を責めないよ」とマディボが悪意をもってプレーしたわけではないことを付け加えた。 出場停止は第３節のボスニア・ヘルツェゴビナ戦から適用されて、主力を欠いたカタールは１−３で敗戦。今大会でも１勝もあげることなく、敗退が決定した。 なお、Ｗ杯期間中に下された最多出場停止処分は９試合。元ウルグアイ代表ルイス・スアレスが、14年ブラジル大会のグループＤ第３節のイタリア戦で、相手DFジョルジョ・キエッリーニへの噛みついたことへの処分。出場停止に加えて、罰金と４か月間、サッカーに関わるすべての活動が禁止された。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！