現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループＢ第２節のカナダ対カタール。試合は６−０でカナダ代表が勝利したなか、51分にカナダのMFイスマイル・コネが、カタールのMFアシム・マディボの深いタックルを受けて、左足を骨折。全治５か月以上の重症となり、Ｗ杯の残り試合をすべて欠場することとなった。 FIFA規律委員会は、この試合でコネへのタックルを行なったマディボに対し、代表戦において５試合の出場停止処分を下した。