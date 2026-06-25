「名探偵コナン」黒の組織メンバーで好きなキャラクターランキング！ 2位「ジン」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、名探偵コナンに関するアンケートを実施しました。その中から、「名探偵コナン」黒の組織メンバーで好きなキャラクターランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「ザ、裏の組織というキャラクターで、1番印象に残っているから」（30代男性／宮城県）、「組織の幹部であり、新一に毒薬を飲ませた張本人。冷酷非道で頭が切れ、裏切り者は容赦なく処刑する『純粋な悪』としての格好良さがあります。 その一方で、コナンに何度も煮え湯を飲まされているのに『江戸川コナン』という名前に一向に気づかなかったり、変装した怪盗キッドに騙されたり、妙にポエミーなセリフを吐いたりと、有能なのにどこか抜けていて愛おしいです」（40代女性／岡山県）、「黒の組織といえばジン、と言うくらいの看板キャラクターとして板についていると思います」（40代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
回答者からは、「黒の組織のメンバーでありながら、たまにコナン達を助けるようなそぶりを見せたり、ボスに媚びることなく単独行動が多い、何を考えているのか一番わからないところが好きだから」（30代女性／東京都）、「ミステリアスな雰囲気があり、黒の組織の中でも特に存在感があるからです。敵か味方か分からない行動が多く、物語を面白くしていると思います」（30代男性／沖縄県）、「美魔女で敵組織なのにコナンくんを助けてくれる義理堅い部分が好きです」（30代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：ジン／72票組織の幹部であり、高校生探偵・工藤新一に試作段階の毒薬「APTX4869」を飲ませたジンが2位です。トレードマークの長い銀髪と黒いトレンチコートをまとい、愛車のポルシェ356Aで移動しています。冷酷非道な執念深さが特徴で、どこまでも冷徹で容赦のない悪役としての圧倒的なカリスマ性が、作品に極上の緊張感を与えています。
1位：ベルモット／106票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、謎多き妖艶な美女・ベルモットです。「A secret makes a woman woman.（秘密は女を美しくする）」を座右の銘に掲げ、卓越した変装術と情報収集能力で組織を支えています。「千の顔を持つ魔女」と呼ばれるほどの変装の達人。一筋縄ではいかないミステリアスな魅力が絶大な支持を得ています。
回答者からは、「黒の組織のメンバーでありながら、たまにコナン達を助けるようなそぶりを見せたり、ボスに媚びることなく単独行動が多い、何を考えているのか一番わからないところが好きだから」（30代女性／東京都）、「ミステリアスな雰囲気があり、黒の組織の中でも特に存在感があるからです。敵か味方か分からない行動が多く、物語を面白くしていると思います」（30代男性／沖縄県）、「美魔女で敵組織なのにコナンくんを助けてくれる義理堅い部分が好きです」（30代女性／京都府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)