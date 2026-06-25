「めっちゃパパに似てる」人気YouTuber、ディズニー親子ショット公開「まじで可愛すぎる」「発想天才すぎ」
夫婦YouTuber「りゅなりさ」のりぃちゃんは6月24日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘とのツーショットを公開しました。
【写真】りぃちゃんと娘のディズニーショット
コメントでは「白キャップに赤リボンつける発想天才すぎて真似します」「ハイトーンも似合う」「金髪可愛い」「待ってまじで可愛すぎる」「同じ日に行ってて見かけました！可愛すぎて目の保養でした」「2回目の方が楽しそうな顔つきしてる！！」「ねぇめっちゃパパに似てる笑笑」「2人ともかわいい！うさちゃんの表情もたまらない」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】りぃちゃんと娘のディズニーショット
「可愛すぎて目の保養」りぃちゃんは「うさぴぴ2回目のディズニーランド 前回よりも乗れるアトラクション増えたし 写真もたくさん撮れて楽しかった！ちょっと険しい顔してるけど笑笑」とつづり、1枚の写真を投稿。シンデレラ城を背景にした、娘とのツーショットです。りぃちゃんは、ミッキーマウスの耳が付いた白いキャップに、ミニーマウスの赤いリボンを付けています。りぃちゃんに抱っこされた娘もカチューシャを着けていますが、少し険しい表情をしています。
「うさちゃんディズニーデビュー」2月4日には「うさちゃんディズニーデビュー」と、娘が初めて東京ディズニーランドを訪れた様子を披露していたりぃちゃん。夫のりゅななさんも含めた、家族スリーショットが見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)