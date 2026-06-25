夫婦YouTuber「りゅなりさ」のりぃちゃんは6月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの親子ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：りぃちゃん公式Instagramより）

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夫婦YouTuber「りゅなりさ」のりぃちゃんは6月24日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘とのツーショットを公開しました。

【写真】りぃちゃんと娘のディズニーショット

「可愛すぎて目の保養」

りぃちゃんは「うさぴぴ2回目のディズニーランド　前回よりも乗れるアトラクション増えたし　写真もたくさん撮れて楽しかった！ちょっと険しい顔してるけど笑笑」とつづり、1枚の写真を投稿。シンデレラ城を背景にした、娘とのツーショットです。りぃちゃんは、ミッキーマウスの耳が付いた白いキャップに、ミニーマウスの赤いリボンを付けています。りぃちゃんに抱っこされた娘もカチューシャを着けていますが、少し険しい表情をしています。

コメントでは「白キャップに赤リボンつける発想天才すぎて真似します」「ハイトーンも似合う‪」「金髪可愛い」「待ってまじで可愛すぎる」「同じ日に行ってて見かけました！可愛すぎて目の保養でした」「2回目の方が楽しそうな顔つきしてる！！」「ねぇめっちゃパパに似てる笑笑」「2人ともかわいい！うさちゃんの表情もたまらない」と、絶賛の声が寄せられました。

「うさちゃんディズニーデビュー」

2月4日には「うさちゃんディズニーデビュー」と、娘が初めて東京ディズニーランドを訪れた様子を披露していたりぃちゃん。夫のりゅななさんも含めた、家族スリーショットが見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)