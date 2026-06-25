“お金を極力かけずに”老後の趣味を始めるなら『メルカリ』！ ローリスクで新しい趣味を見つける方法
時間的な余裕ができた高齢者世代の中には、老後は何か新しい趣味を見つけて取り組みたいという人もいるかもしれません。ただ、始めたいことによっては多少なり用具が必要になることも。必要なものを安価にそろえる手段として、メルカリを利用することを検討してみてはいかがでしょうか。
この記事では、メルカリを活用するメリットや注意点について解説していきます。
趣味によって必要となる道具やコストはさまざまですが、中古品でそろえれば新品を購入するよりも比較的安く手に入れられるでしょう。
例えば釣りを始めたい場合、釣竿やルアーなどがセット売りされていることもあります。キャンプ用品ではテントや焚き火道具などがまとめて売られていることもあり、価格を抑えられるだけでなく、「この趣味にはこういう道具が必要なのか」と気付きを得ることもできます。
また、新しく趣味を始めるときは「長く続けられるだろうか」と不安に思うこともあるかもしれません。最初はやる気があっても、実際にやってみると「自分には合わない」と感じる可能性は否定できません。
初期投資が大きいと損をした気分になり、辞めたくても辞められなくなることもあります。お金をあまりかけずに始めることで、無理をせず「辞める」選択もしやすくなる点は大きなメリットです。
メルカリの調査では、実際にメルカリを使って始めたことのランキングも掲載されています。
▼50代の場合
1位：スポーツやフィットネス
2位：エンタメ・推し活や音楽・アート（同率）
3位：アウトドア・レジャー
▼60代の場合
1位：スポーツ・フィットネスや音楽・アート（同率）
2位：資格、語学、ITスキルなどの勉強
3位：ダイエットなどの美容・健康関連
50代・60代ともに、スポーツやフィットネスなど体を動かす趣味を始めた人が多いことが分かります。筆者自身も50代ですが、年齢を重ねて体力の衰えを感じるようになり、ウオーキングやジョギングなどを生活に取り入れています。老後を楽しむためにも体力は大切ですし、旅行などを楽しむためにも足腰をしっかり鍛えたいものです。
こうした考えが、スポーツ関係がランキング上位になる理由の1つなのかもしれません。スポーツやフィットネスを始めるにはシューズやウエア、競技によってはラケットなどが必要になるため、これらをメルカリで購入している人も多いのでしょう。
また、50代では推し活をメルカリで始めたという声もありました。好きなアーティストのグッズを買ってライブに行ったり、過去のレアなグッズを部屋に飾って楽しんだりと、推し活を満喫しているようです。
一方、60代では資格や語学などのスキルアップへの関心が高まっています。教科書や参考書をメルカリで購入し、コツコツと勉強している人もいるようです。資格試験に合格した後は使い終わった参考書をメルカリで売るということも可能なため、工夫してメルカリを活用すれば少ない出費でさまざまなスキルを得ることもできるのではないでしょうか。
登山に必要なアウターやパンツ、リュックなどは「ザ・ノース・フェイス」や「モンベル」など、メルカリでも人気のあるアウトドアブランドのものでそろえています。こういったブランド商品は、購入時には数万円かかることもありますが、もし使わなくなってもメルカリで十分な値段で売ることが可能です（価格は商品の状態やアイテムによって異なります）。
筆者は、商品の状態ばかりを気にしていると登山やトレッキングを十分に楽しめなくなると感じているため、着用時には思い切って使っています。ただし、着用した後はしっかりと汚れを落とすなどメンテナンスを欠かしません。多少手間はかかりますが、次に使う時も気持ちよく使えますし、メンテナンスをすることで良い状態を保てます。
使わなくなっても売ることができ、捨てずに済むので、購入時や使用後の意識も変わってくるものです。
自分に合った趣味を見つけたり、好きなブランドのアイテムを使ったりすることは人生の楽しみにもつながります。さまざまな考え方がありますが、1つの例として参考にしてもらえれば幸いです。
文：川崎 さちえ（フリマアプリ・ネットオークションライター）
ネットオークション歴20年以上、フリマアプリ歴10年以上。NHK「あさイチ」をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションやの魅力を伝えている。All About フリマアプリ・ネットオークションガイド。
(文:川崎 さちえ（フリマアプリ・ネットオークションライター）)
この記事では、メルカリを活用するメリットや注意点について解説していきます。
メルカリを使って新しい趣味を始める“メリット”は？2026年5月に、メルカリが「物価高と新しい趣味や習い事に関する調査」の結果を公表しました。この調査によると、最近の物価高で生活費が増えていることから、新しい趣味に挑戦したいものの、経済的・心理的なハードルを感じてためらう人もいるようです。
例えば釣りを始めたい場合、釣竿やルアーなどがセット売りされていることもあります。キャンプ用品ではテントや焚き火道具などがまとめて売られていることもあり、価格を抑えられるだけでなく、「この趣味にはこういう道具が必要なのか」と気付きを得ることもできます。
また、新しく趣味を始めるときは「長く続けられるだろうか」と不安に思うこともあるかもしれません。最初はやる気があっても、実際にやってみると「自分には合わない」と感じる可能性は否定できません。
初期投資が大きいと損をした気分になり、辞めたくても辞められなくなることもあります。お金をあまりかけずに始めることで、無理をせず「辞める」選択もしやすくなる点は大きなメリットです。
「メルカリを活用してはじめたこと」ランキングの結果は？
メルカリの調査では、実際にメルカリを使って始めたことのランキングも掲載されています。
▼50代の場合
1位：スポーツやフィットネス
2位：エンタメ・推し活や音楽・アート（同率）
3位：アウトドア・レジャー
▼60代の場合
1位：スポーツ・フィットネスや音楽・アート（同率）
2位：資格、語学、ITスキルなどの勉強
3位：ダイエットなどの美容・健康関連
50代・60代ともに、スポーツやフィットネスなど体を動かす趣味を始めた人が多いことが分かります。筆者自身も50代ですが、年齢を重ねて体力の衰えを感じるようになり、ウオーキングやジョギングなどを生活に取り入れています。老後を楽しむためにも体力は大切ですし、旅行などを楽しむためにも足腰をしっかり鍛えたいものです。
こうした考えが、スポーツ関係がランキング上位になる理由の1つなのかもしれません。スポーツやフィットネスを始めるにはシューズやウエア、競技によってはラケットなどが必要になるため、これらをメルカリで購入している人も多いのでしょう。
また、50代では推し活をメルカリで始めたという声もありました。好きなアーティストのグッズを買ってライブに行ったり、過去のレアなグッズを部屋に飾って楽しんだりと、推し活を満喫しているようです。
一方、60代では資格や語学などのスキルアップへの関心が高まっています。教科書や参考書をメルカリで購入し、コツコツと勉強している人もいるようです。資格試験に合格した後は使い終わった参考書をメルカリで売るということも可能なため、工夫してメルカリを活用すれば少ない出費でさまざまなスキルを得ることもできるのではないでしょうか。
メルカリ以外での新品購入時に意識したいこと中古品に抵抗があるなどの理由で新品を買う人ももちろんいると思います。例えば、筆者は昨年から始めた登山やトレッキングのグッズは新品を購入しましたが、アイテムを選ぶ際には、万一続かなかった場合に「売れそうかどうか」を考えて選ぶようにしました。
登山に必要なアウターやパンツ、リュックなどは「ザ・ノース・フェイス」や「モンベル」など、メルカリでも人気のあるアウトドアブランドのものでそろえています。こういったブランド商品は、購入時には数万円かかることもありますが、もし使わなくなってもメルカリで十分な値段で売ることが可能です（価格は商品の状態やアイテムによって異なります）。
筆者は、商品の状態ばかりを気にしていると登山やトレッキングを十分に楽しめなくなると感じているため、着用時には思い切って使っています。ただし、着用した後はしっかりと汚れを落とすなどメンテナンスを欠かしません。多少手間はかかりますが、次に使う時も気持ちよく使えますし、メンテナンスをすることで良い状態を保てます。
使わなくなっても売ることができ、捨てずに済むので、購入時や使用後の意識も変わってくるものです。
自分に合った趣味を見つけたり、好きなブランドのアイテムを使ったりすることは人生の楽しみにもつながります。さまざまな考え方がありますが、1つの例として参考にしてもらえれば幸いです。
文：川崎 さちえ（フリマアプリ・ネットオークションライター）
ネットオークション歴20年以上、フリマアプリ歴10年以上。NHK「あさイチ」をはじめとした多数の情報番組に出演し、経験に基づいた実践型のフリマアプリやオークションやの魅力を伝えている。All About フリマアプリ・ネットオークションガイド。
(文:川崎 さちえ（フリマアプリ・ネットオークションライター）)