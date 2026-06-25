「足長っ！」上田竜也、川島如恵留とのイケメンショットに反響！ 「色気が」「ビジュに言葉失う…」
元KAT-TUNの上田竜也さんは6月25日、自身のInstagramを更新。Travis Japanの川島如恵留さんとのイケメンショットを公開しました。
【写真】色気あふれる上田竜也＆川島如恵留
コメントでは「ノキドア舞台化するの！？北斗→上田くんはアツい」「竜也くんと如恵留くんはさすがに最高」「たちゃんのビジュに言葉失う…」「2人ともビジュアル良すぎ カッコイイ 絶対観に行きます」「改めて見て上田くんの足長っ！ってなった」「ビジュやばい最高すぎます」「たっちゃん色気が」「黒のハイネックかっこよすぎてやばいです…」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】色気あふれる上田竜也＆川島如恵留
「カッコイイ 絶対観に行きます」上田さんは「ノッキンオンロックドドア THE STAGE キービジュアル！12時からDAZZLEにてチケット販売開始」とつづり、1枚の写真を投稿。川島さんと並んでソファに腰掛けたツーショットです。上田さんは足を組み、川島さんは足を閉じて眼鏡に手を添えています。それぞれの格好良さがあふれています。
「如恵留ってヨーロッパの王子みたい」4月6日には「10月の相棒とニコイチになります なんか如恵留ってヨーロッパの王子みたいだよな ノエ〜ル3世とか呼ばれてそう」とつづり、川島さんとのオフショットを公開していた上田さん。ファンからは「ノエ〜ル3世天才すぎるwww白と黒の王子様方最高です」「上田くんも王子感半端ないっ！！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)