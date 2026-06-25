◇パ・リーグ 楽天2―0西武（2026年6月25日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦で7回114球を投げて3安打無失点と好投。11年ぶりのNPBでの白星を手にし、チームの3連勝にも貢献した。

お立ち台では、ウイニングボールの行方を明かし、“画伯”としてのファンサービスも忘れなかった。

――ウイニングボールは今、持っている？

「あります」

――これはどうする予定？

「これですか？後で、スタンドに投げない……。持って帰ります。ちゃんと家に持って帰って大事に飾りたいなと思います」

――チームは3連勝。吉井監督に仙台での初勝利を届けた。初勝利を待ちわびていた、イーグルスファンにメッセージを。

「もう本当に、このお立ち台に立つ日を夢見ながらといいますか、東北のファンの皆さんにたくさん応援してもらっている中、なかなか勝てなかったので。今日という日は僕にとって、凄く大切な日になりました。なかなか勝てなくても本当に熱い声援を、たくさんくださったので、とにかく、イーグルスのために全身全霊をかけて、たくさん勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。ファンの皆さん、これからも応援よろしくお願いします」

――今日のヒーローは、前田健太投手でした！

「あ！ちょっと待って！忘れてた！すみません。ちょっと今、感動のスピーチをしたところなので、本当にちょっとやばい、泣きそうだったんですけど。泣いたか（笑い）。あのー、昔、日本にいるときに、僕ヒーローインタビューの時に、しゃべるだけじゃ面白くないなと思って、僕の得意な絵を……。Tシャツに書いて、あのスタンドに1枚だけプレゼントするってのを。今日、描いてきたんですよ」

――見せてください！（大歓声）

「これ、後でどっかに投げるんで。よろしくお願いします。はい。以上です（笑い）」