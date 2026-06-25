◇セ・リーグ 中日3―1DeNA（2026年6月25日 バンテリンD）

中日は2回までに奪った3点を継投で守りきった。

初回、いきなり二塁打で出塁した1番・岡林が内野ゴロの間に三塁に進むと、犠飛でホームを踏んで幸先よく1点を先制。2回も死球とヒット2本で無死満塁のチャンスを作り、ここで土田 の二塁ゴロをDeNA・牧が本塁に悪送球して1点。1死から岡林の犠飛でさらに1点を加え、幸先よく3点のリードを奪った。

先発・中西は初回いきなり2本のヒットで無死一、二塁のピンチを招く。しかしここから3人を打ち取って無失点で切り抜けると、2〜4回は見違えるようなノーヒット投球。だが、5回に突如として崩れ、2本のヒットと四球で無死満塁とし、ここで1番川又に犠飛で1失点。さらに牧を四球で歩かせて再び満塁としたところで井上監督から降板を告げられた。

勝ち投手の権利まであと2人という場面だったが結局、この継投策が成功。代わった斎藤が続く2人をきっちり抑え、1失点だけでこの回を終了。6回を藤嶋、7回を橋本、8回を吉田、そして最終回は守護神・松山が締めた。